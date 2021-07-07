На Гаїті вбили президента

Жовенель Моїз / фейсбук політика

В ніч на середу, 7 липня, невідомі вбили президента острівної країни Гаїті Жовенеля Моїза.

Лиходії проникли до будинку політика та розстріляли його та його дружину з вогнепальної зброї.

53-річний Жовенель Моїз загинув, за життя його важкопораненої дружини Мартін Марі Ет'єн Джозеф лікарі боролися кілька годин, але програли цю боротьбу.

В результаті нападу без батьків залишились 3 дітей.

Моїз та його дружина були знайоми зі школи, він був відомим на Гаїти бізнесменом та банановим багнатом. У 2015 Жовенель Моїз став кандидатом в президенте від проамериканської партії "Тет Кале". Втім, президентом став не одразу - вибори 2015 року, на яких він переміг, були скасовані через фальсифікації. Він знову переміг у 2016 році й склав присягу лише в лютому 2017 року.

Його правління не принесло Гаїти покращення - країну накрила інфляція та масове соціальне невдоволення. Від Моїза вимогали піти у відставку, але він відмовився.