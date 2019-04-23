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На фронте обострилось: 14 обстрелов и потери у ВСУ

23 апреля, 09:20
Обстрелы на Донбассе усилились - фото 1
Обстрелы на Донбассе усилились

За 24 часа понедельника, 22 апреля, российские оккупанты более десяти раз нарушали режим перемирия. Поскольку перед выборами кремлевские представители не явились в Минск и сорвали договоренности о пасхальном перемирии, наемники Путина усиливают обстрелы на Донбассе.

Скорее всего, обострение на фронте связано и с выборами президента Украины, которые прошли успешно и демократично, а также с предстоящими церковными праздниками - боевики традиционно усиленно стреляют из артиллерии, выпуская снаряды "от имени бога".

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Правда, в штабе операции Объединенных сил утверждают, что за сутки боевики дважды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Стреляли из 82мм минометов вблизи Марьинки. Там же русские били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

Позиции ВСУ в районе Павлополя обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. То же вооружение оккупанты использовали в Авдеевке и Опытном.

- Трижды из минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг вел огонь вблизи населенного пункта Новоалександровка. Вблизи Екатериновки били по два раза из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Кроме того, позиции украинских защитников у Золотого-4 и Попасной попали под обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - отметили в ООС.

В ходе боев российские военные нанесли смертельное ранение одному из военнослужащих ВСУ. Еще трое украинских защитников были госпитализированы.

Впрочем, русским в "ответку" насыпали очень знатно. Семерых террористов отправили в больницы, а троих закопают в ближайших посадках.

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