На Донбассе вместе с подчиненным подорвался командир батальона морской пехоты

Комбат 137 ОБМП получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Днем во вторник, 25 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил получили ранения командир 137 батальона морской пехоты ВМС ВСУ Вадим Рымаренко и сержант того же подразделения. Они подорвались на неизвестном устройстве при переходе от одной позиции к другой.

Известно, что Рымаренко с бойцом направлялись для документирования факта обстрела позиций ВСУ. Военнослужащие шли фотографировать неразорвавшийся боеприпас.

Признают ли в штабе ООС ранения боевыми или и дальше будут делать вид, что перемирие работает, неизвестно. Пока генералы ограничиваются сухими сообщениями о том, что раненым оказали медицинскую помощь и эвакуировали их в больницы.

"Состояние здоровья пострадавших - удовлетворительное. На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - отметили на странице штаба ООС в Facebook.

137 ОБМП, попавшая сегодня под обстрел из подствольного гранатомета, защищает Украину возле поселка Зайцево Донецкой области. Не так давно там погибли трое морпехов - командир разведвзвода лейтенант Дмитрий Красногрудь и медик-сержант Николай Илин. Командир разведывательного отделения сержант Ярослав Журавель пытался эвакуировать раненых, но, получив ранение, остался на поле боя. Несколько суток он ждал помощи в "серой зоне", но фактически был брошен высшим командованием Украины, которое запретило проводить силовую операцию по спасению жизни бойца.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".