На Донбассе получил ранение командир 128 бригады

Евгений Коростелев получил тяжелые ранения ног / Александр Клименко

Днём во вторник, 12 ноября, в результате подрыва на мине выбыл из строя полковник ВСУ Евгений Коростелев. Командира 128 отдельной горно-пехотной бригады со множественными осколочными ранениями доставили в госпиталь.

Медики оценивают состояние пострадавшего офицера как тяжелое, но стабильное.

По данным штаба операции Объединенных сил, подорвался на боеприпасе Коростелев во время обхода передовых позиций возле Новотроицкого Волновахского района Донецкой области. Вместе с ним находился еще один солдат бригады, которого также зацепило осколками.

Впрочем, некоторые бойцы бригады сообщают о том, что ранения полковник и его сослуживец получили в результате обстрела. По крайней мере, из-за обстрела из СПГ в той же 128-й оказались "трехсотыми" трое защитников Украины.

В общем же за минувшие сутки, по данным штаба ООС, российские террористы нарушали режим тишины 15 раз. С применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты били по позициям ВСУ в Песках, Верхнеторецкого, Славого, Березового и Красногоровки, а также у Марьинки, Тарамчука и Пищевика.

В Луганской области путинские убийцы также не бездействовали. Из тех же видов вооружений они работали по украинским защитникам в районе хутора Вольное, Южного, Луганского и Золотого.

При этом в штабе подчеркнули, что в последнем населенном пункте обстрелы вели вне зоны отступления войск.