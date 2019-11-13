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На Донбассе получил ранение командир 128 бригады

09:20
Евгений Коростелев получил тяжелые ранения ног - фото 1
Евгений Коростелев получил тяжелые ранения ног / Александр Клименко

Днём во вторник, 12 ноября, в результате подрыва на мине выбыл из строя полковник ВСУ Евгений Коростелев. Командира 128 отдельной горно-пехотной бригады со множественными осколочными ранениями доставили в госпиталь.

Медики оценивают состояние пострадавшего офицера как тяжелое, но стабильное.

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По данным штаба операции Объединенных сил, подорвался на боеприпасе Коростелев во время обхода передовых позиций возле Новотроицкого Волновахского района Донецкой области. Вместе с ним находился еще один солдат бригады, которого также зацепило осколками.

Впрочем, некоторые бойцы бригады сообщают о том, что ранения полковник и его сослуживец получили в результате обстрела. По крайней мере, из-за обстрела из СПГ в той же 128-й оказались "трехсотыми" трое защитников Украины.

В общем же за минувшие сутки, по данным штаба ООС, российские террористы нарушали режим тишины 15 раз. С применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты били по позициям ВСУ в Песках, Верхнеторецкого, Славого, Березового и Красногоровки, а также у Марьинки, Тарамчука и Пищевика.

В Луганской области путинские убийцы также не бездействовали. Из тех же видов вооружений они работали по украинским защитникам в районе хутора Вольное, Южного, Луганского и Золотого.

При этом в штабе подчеркнули, что в последнем населенном пункте обстрелы вели вне зоны отступления войск.

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