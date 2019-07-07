война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

В Станице Луганской отменили всю ЗРАДУ

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Зеленский и Туск верят в хорошее - фото 1
Зеленский и Туск верят в хорошее / Пресс-служба президента

В воскресенье, 7 июля, президент Зеленский вместе с главой Евросоюза побывали в зоне боевых действий на Донбассе (ООС). Военные посмешили заверить высоких гостей, что все идет по плану. Первой ласточкой мирного урегулирования призвана стать многострадальная Станица Луганская.

Владимир Зеленский вместе с Туском посетил Станицу Луганскую и прошел более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск. Такое стало возможно благодаря установившемуся на данному участке фронта затишью.

Наблюдатели ОБСЕ не могут подтвердить отход боевиков с позиций у Станицы Луганской

"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой «зрады» нет", – бодро отрапортовал главнокомандующему и его гостю начальник Генерального штаба Руслан Хомчак во время посещения КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

В Станице Луганской отменили всю ЗРАДУ - фото 183894

Видишь Зраду. И я не вижу. А она есть / Пресс-служба президента

При этом генерал слукавил. ВСУ при отступлении оставили сепаратистами и их русским начальникам сратегически выгодные позиции. Дело в том, что украинская сторона условия "разведения" соблюдает, а российская - нет, что подитверждают данные разведки.

Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.

«Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги – и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся», - сказал Владимир Зеленский.

Это оченб правильные слова, но все равно похоже на очень большую авантюру - неопытный Главнокомандующий и его более опытные подчиненные серьезно рискуют, полагаясь на добрую волю оккупантов. С другой стороны - затяжная "окопная" война - это тоже проигрышная стратегия.

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война на Донбассе Станица Луганская Владимир Зеленский Новости Украина
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