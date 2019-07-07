В Станице Луганской отменили всю ЗРАДУ

Зеленский и Туск верят в хорошее / Пресс-служба президента

В воскресенье, 7 июля, президент Зеленский вместе с главой Евросоюза побывали в зоне боевых действий на Донбассе (ООС). Военные посмешили заверить высоких гостей, что все идет по плану. Первой ласточкой мирного урегулирования призвана стать многострадальная Станица Луганская.

Владимир Зеленский вместе с Туском посетил Станицу Луганскую и прошел более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск. Такое стало возможно благодаря установившемуся на данному участке фронта затишью.

"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой «зрады» нет", – бодро отрапортовал главнокомандующему и его гостю начальник Генерального штаба Руслан Хомчак во время посещения КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

Видишь Зраду. И я не вижу. А она есть / Пресс-служба президента

При этом генерал слукавил. ВСУ при отступлении оставили сепаратистами и их русским начальникам сратегически выгодные позиции. Дело в том, что украинская сторона условия "разведения" соблюдает, а российская - нет, что подитверждают данные разведки.

Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.

«Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги – и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся», - сказал Владимир Зеленский.

Это оченб правильные слова, но все равно похоже на очень большую авантюру - неопытный Главнокомандующий и его более опытные подчиненные серьезно рискуют, полагаясь на добрую волю оккупантов. С другой стороны - затяжная "окопная" война - это тоже проигрышная стратегия.