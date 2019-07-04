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"На Донбассе - "внутренний конфликт": Коломойский вляпался в дикий скандал

11:13
"На Донбассе — "внутренний конфликт": Коломойский вляпался в дикий скандал - фото 1
"На Донбассе — "внутренний конфликт": Коломойский вляпался в дикий скандал

Игорь Коломойский оскандалился очередным заявлением о Донбассе. Оказывается, война на Востоке – это внутренний конфликт, а русские выполняют «интернациональный» долг.

Коломойский угрожает Гонтаревой - заявление

Об этом он рассказал "Новому времени".

"А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?… Это внутренний гражданский конфликт", - сказал он.

Но как будто и этих слов было мало, олигарх решил добавить еще и эту фразу.

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск" или в „командировку", — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", - заявил Коломойский.

Отметим, что это уже далеко не первая реплика бизнесмена. Ранее он назвал войну на Донбассе "гражданской". Нечно подобное мы слышали и от Владимира Зеленского. Во время стадионных дебатов с Петром Порошенко он назвал российских боевиков повстанцами.

 

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война на Донбассе Игорь Коломойский АТО Россия Новости Украина
Новое время
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