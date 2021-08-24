На что обращать внимание при выборе встраиваемой микроволновки

Микроволновая печь - незаменимая помощница в хозяйстве, ведь с ее помощью можно все делать быстро. Вот только ей обычно довольно трудно найти место, особенно если кухня малогабаритная.

Проблему решает встраиваемая микроволновая печь. У такой техники действительно немало преимуществ.

Почему стоит обращать внимание на встраиваемые бытовые приборы

Причин несколько:

они существенно экономят место на кухне, поскольку микроволновку в таком случае не приходится ставить на какую-то открытую поверхность;

прибор вписывается в интерьер, так что выглядит все гораздо более эстетично;

грамотная инсталляция позволяет организовать рабочую зону максимально комфортно.

СВЧ-печи встраиваемого типа могут иметь самые разные параметры, так что подобрать подходящий вариант труда не составит. При выборе следует учитывать такие параметры, как покрытие камеры, мощность, объем, диаметр поддона и цвет самой техники.

Также обязательно следует обращать внимание на набор функций. Можно выбрать самый простой вариант, а можно обратить внимание на более продвинутые, например, такие, которые настраиваются с помощью электронного дисплея или оснащены системой конвекционного обдува. Тут все зависит как от пожеланий покупателя, так и от того, каким бюджетом он обладает, поскольку чем больше функций, тем выше стоимость.

Основные параметры выбора встраиваемой микроволновки

Так, если говорить о покрытии, то самым распространенным вариантом будет нержавеющая сталь. Это жаропрочный материал, который к тому же отличается стойкостью к умеренным ударным нагрузкам. Наконец, хозяйки высоко ценят то, что очистить такую поверхность от жира и других загрязнений труда не составляет.

Эмалированные покрытия - это тоже неплохо, но они более склонны к образованию трещин и повреждений. Что касается керамических панелей, то они наиболее долговечные и привлекательные с эстетической точки зрения.

Что касается объема, то микроволновые печи могут быть компактными, большими и средними. Первый вариант хорош тогда, когда его планируется использовать только для того, чтобы быстро разогреть еду. Если в семье не больше двух человек, это неплохой вариант. А вот когда предполагается, что в микроволновке будет перегреваться что-то побольше, например, большая тарелка рагу или целая куриная тушка, лучше выбрать средний объем.

Что касается больших микроволновых печей, то их следует покупать для семей, в составе которых больше пяти человек.

Наконец, очень важно обратить внимание не то, какие функции предлагаются покупателям. Таймером обязательно оснащается каждая микроволновка, то же касается и сенсора температуры: они позволяют настроить время и температуру нагрева. Пароварка, хлебопечка, гриль - функции необязательные, но они делают использование прибора более комфортным и позволяют справиться с разнообразными кулинарными задачами. Если в семье есть малыши, лучше выбрать встраиваемую микроволновку с дополнительной защитой от детей.