На Арсенальній площі відкрили унікальний фонтан - наступного дня його поламав авторагуль

Київська жерсть / Mykola Panchenko/Facebook

У столиці України продовжується протистояння між прекрасним та потворним.

Лише вчора - 1 вересня - у Києві було урочисто відкрито новий громадський простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проєкту A-Station.

На одній з найстаріших площ міста також створили безбар’єрний простір, озеленили територію та оновили вуличне освітлення. Крім того, на площі встановили унікальний сухий фонтан з підсвіткою.

Відкриття фонтану на Арсенальній:

Він мав стати окрасою міста та його фішкою, проте, вже наступного дня був зруйнований недолугим водієм.

Унікальний рагулізм / фото - Х.вий Київ та Віталій Селик

Причиною інциденту, за словами мера столиці Кличка, який тільки вчора відкривав фонтан, стала лінь розвізника води.

«Водій вранці привіз бутильовану воду до однієї з установ. І повинен був зупинитися біля воріт і занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті - пошкоджено покриття на фонтані. Зараз фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою», — розповів Кличко.

2-тонна вантажівка "Івеко" вирішила проїхати навпростець і провалилася - конструкіця унікального та дуже дорого фонтану не витрмала.

фото - Типовий Київ