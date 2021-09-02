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На Арсенальній площі відкрили унікальний фонтан - наступного дня його поламав авторагуль

12:01
Київська жерсть - фото 1
Київська жерсть / Mykola Panchenko/Facebook

У столиці України продовжується протистояння між прекрасним та потворним.

Лише вчора - 1 вересня - у Києві було урочисто відкрито новий громадський простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проєкту A-Station.

На Арсенальній площі відкрили унікальний фонтан - наступного дня його поламав авторагуль - фото 209002

На одній з найстаріших площ міста також створили безбар’єрний простір, озеленили територію та оновили вуличне освітлення. Крім того, на площі встановили унікальний сухий фонтан з підсвіткою.

Відкриття фонтану на Арсенальній:

Він мав стати окрасою міста та його фішкою, проте, вже наступного дня був зруйнований недолугим водієм.

На Арсенальній площі відкрили унікальний фонтан - наступного дня його поламав авторагуль - фото 208997

Унікальний рагулізм / фото - Х.вий Київ та Віталій Селик

На Арсенальній площі відкрили унікальний фонтан - наступного дня його поламав авторагуль - фото 208998

Причиною інциденту, за словами мера столиці Кличка, який тільки вчора відкривав фонтан, стала лінь розвізника води.

«Водій вранці привіз бутильовану воду до однієї з установ. І повинен був зупинитися біля воріт і занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті - пошкоджено покриття на фонтані. Зараз фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою», — розповів Кличко.

2-тонна вантажівка "Івеко" вирішила проїхати навпростець і провалилася - конструкіця унікального та дуже дорого фонтану не витрмала.

На Арсенальній площі відкрили унікальний фонтан - наступного дня його поламав авторагуль - фото 209000

фото - Типовий Київ

На Арсенальній площі відкрили унікальний фонтан - наступного дня його поламав авторагуль - фото 209001
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Киев паноптикум Новини Украина
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