Мышиные пляски: Почему протесты в Ереване бессмысленно сравнивать с Майданом

19:30 , Сегодня , Сегодня

Что происходит в Армении / news.am

Обозреватель Без Табу объясняет, что происходит в Армении в эти дни, а также рассказывает о разнице между событиями в Ереване и Майданом в Украине.

Тридцать лет назад население тогда еще советской Армении не на шутку взбунтовалось, когда Азербайджан отказался отдавать в прямое подчинение Еревану Нагорный Карабах. Многие удивились тому, как быстро армяне сумели сплотиться воедино против более могучего соседа, чье существование напоминало еще и о турецком геноциде начала века. Конечно, масла в огонь войны ощутимо подливала Москва, которая то отстранялась от событий на союзных окраинах, то организовывала отдельный контролирующий комитет во главе с Аркадием Вольским. Но именно в конце восьмидесятых и стало ясно, что Армении не избежать судьбы «пороховой бочки Закавказья».

Сегодняшние протесты в Ереване и окрестностях бессмысленно сравнивать с перестроечными. И уж тем более не стоит рисовать в качестве аналогии украинскую Революцию Достоинства четырехлетней давности. Во-первых, мы все же изначально свергали проштрафившуюся политическую элиту, а армяне вроде как пытаются не допустить банального перекладывания золотых яиц из одного лотка в другой. Во-вторых, одной из главных целей украинского протеста было отсоединение от матрицы российского соцкультбыта. А в Армении – вот же незадача – вырваться из-под крыла двуглавого орла никто даже не пытается.

Власти думают, что контролируют ситуацию / news.am

Тут бы шутки ради скорее поискать аналогии с Америкой. Точнее, с несостоявшимся импичментом Билла Клинтона. Сорок второго президента США ведь пытались убрать из Белого дома и предать анафеме в высшем обществе вовсе не из-за спонтанного адюльтера. Просто мало кому понравится факт лжи под присягой со стороны главы государства. Нечто подобное сотворил и экс-президент Армении Серж Саргсян, разве что без сексуального подтекста обошелся.

Дело ведь было как: за десять лет президентства уроженец Степанакерта настолько всем приелся из-за собственной коррумпированности, кумовства и ползучего превращения страны в неофициальный субъект федерации РФ, что даже товарищи по партии начали советовать выйти из игры. Вот он и вышел, предварительно поспособствовав внесению изменений в Конституцию и превращению республики в парламентско-президентскую. Параллельно прозвучало обещание уйти на покой, удалиться в фамильные владения и вкушать хаш под надрывное пение Боки.

Серж Саргсян - человек из телевизора

Однако оппозиционеры не зря опасались скорой смены ветра, ведь у некоторых государственных деятелей после шестидесяти настоящие приключения в жизни лишь начинаются. И правда, уже на шестой день после сложения президентских полномочий Саргсян был выдвинут кандидатом в премьер-министры от правящей Республиканской партии и АРФ, он же Дашнакцутюн. Политические оппоненты были готовы к такому развитию событий и еще в конце марта начали бессрочный протест, который на днях перерос в местную версию «бархатной революции».

Идеологом протестного движения весьма символично стал Никол Пашинян, некогда известный и авторитетный журналист, который в свое время именно с подачи Саргсяна хлебнул не один фунт лиха и даже побыл пару лет в малопочетном статусе политзаключенного. А все из-за того, что на президентских выборах 2008 года осмелился слишком явно поддержать Левона Тер-Петросяна. Судьба, правда, вернула ему должок и сделала видным оппозиционером. Да и остальные видные участники протеста против лидерской роли Пашиняна ничего против не имеют. Хотя против Саргсяна народ попер не только из-за попытки узурпировать власть, но и из-за наглой лжи.

Никол Пашинян - лидер протестов / news.am

Полиция, разумеется, действует привычными методами. Избиение демонстрантов и не всегда обоснованное применение к ним спецсредств никого толком не удивляет – что поделать, если тбилисский урок 89-го выучили далеко не все. Но в ход уже пошли нестандартные алгоритмы. К примеру, на днях был задержан один из четверых детей Пашиняна. Неизвестно, натворил ли 17-летний мальчишка чего-то серьезного, однако главной целью силовых структур все же было давление на отца. Не на того напали: Никол и бровью не повел, обещая продолжать сопротивление до победного конца. Аналогия с Яковом Джугашвили тут кажется явно лишней, но ряд армянских источников уже начал обыгрывать ее со всевозможных ракурсов.

На самом деле разница между армянским бунтом и любым из двух украинских Майданов сводится к разному уровню российского влияния. Наши протесты Кремль в обоих случаях не сумел взять под контроль не в последнюю очередь из веры в стратегию «одного народа», а с кавказцами Москва не церемонилась никогда. Тут даже к Путину с приснопамятным призывом обращаться не придется, ведь у Саргсяна на быстром наборе наверняка есть номер командующего Южным военным округом Александра Дворникова. А уж тот расквартированные в Армении войска из казарм на улицы выведет в один миг, как Родионов в конце восьмидесятых в Тбилиси, не сомневайтесь. Конечно, при таком раскладе сама Армения от какой-нибудь Абхазии разве что наличием международного признания будет отличаться. Но волнует ли это кого-то сейчас?

Разгадка такой готовности к взаимопомощи проста – под руководством нового-старого правителя страна не станет радикально менять вектор внешней политики. А Россия уже и так растеряла практически все влияние на бывшие советские республики, куда уж тут дальше стремиться к абсолютному нулю? Вот вам и вся логика протеста.

Виталий Могилевский, Без Табу