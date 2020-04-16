МВФ собирается увеличить размер финансовой помощи Украине

Глава европейского офиса МВФ доволен переговорами с Украиной

Вполне может быть, что дефлота в этом году при всех стараниях власти нашей стране удастся избежать. Но для этого части Зе команды нужно очень сильно постараться обуздать своих коллег.

В четверг, 16 апреля, директор европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил о принципиальной готовности крупнейшего кредитора нашей страны оказывать Украине и дальнейшую поддержку. Причем в более расширенных масштабах, чем планировалось до этого.

По словам чиновника, для преодоления последствий кризиса и пандемии коронавируса МВФ собирается увелчить размер кредитной поддержки Украины. Само собой, для этого остаткам "Слуги народа" нужно суметь оказать противодействие парламентским террористам Коломойского, которые заблокировали законопроект о невозврате "ПриватБанка" 16 тысячами правок.

Впрочем, заявления Томсена звучат как свет в конце тоннеля, поскольку без кредита, с начисто разваленной за год экономикой и под управлением некомпетентных людей Украина обречена на дефолт и жуткий кризис.

- В повестке дня есть несколько вопросов, но я уверен, что вскоре они будут решены, и тогда мы будем рекомендовать совету директоров МВФ утвердить программу, - отметил директор европейского офиса МВФ. - Мы значительно продвинулись в переговорах с Украиной и, конечно, дадим ей больше ресурсов для того, чтобы она имела больше возможностей для противодействия кризису.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен. Теперь же, под давлением МВФ и угрозой дефолта, "Слуги народа" сумели принять закон о невозврате банка Коломойскому. Из-за блокировки рассмотрения его во втором чтении парламентариям придется переписать регламент Верховной Рады.