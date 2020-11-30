Мужские парфюмы с нотами пачули и сандала – нестареющая классика

Есть ароматы, которые не выходят из моды, хотя приобретают более современное звучание. К этой категории относятся мужские духи с нотами пачули и сандала. Роскошные, загадочные и притягательные.

Пачули в мужской парфюмерии

Пачули часто используют в древесных ароматах с мягким шлейфом. Идеальный пример - духи Ламбре, мужские композиции, где ноты пачули гармонично сочетаются с амброй, мускусом, кедром, пряностями, ладаном, сандаловым деревом.

Еще со времен Наполеона, который обожал ароматы, пачули применяли для фиксации запахов. Смолистые нотки ассоциировались с роскошью и уважаемым положением в обществе. Сегодня этот компонент используют в разных ароматах, но фаворитом остается женская и мужская нишевая парфюмерия, мужские духи и композиции унисекс.

Теплые, слегка землистые ноты пачули действуют как мощный афродизиак, усиливая чувственность, и уравновешивают нервную систему. Поэтому они всегда вызывают интерес у парфюмеров. Особенно в сочетании с цитрусовыми, цветочными, фруктовыми аккордами в женских ароматах и бергамотом в мужских шипровых.

Загадочный сандал

Существуют разные виды сандала и все они натуральные – аналогов у этого вещества нет. Самым знаменитым считается индийский сандал, который называют белым. В нем наивысшее содержание ароматного сантанола. Из-за браконьерства популяция уменьшается, поэтому плантации находятся под охраной, а за килограмм вещества готовы платить больше тысячи долларов. Сандаловым лесам с Фиджи повезло еще меньше, к сожалению, им не удалось избежать вырубки. Фернандесский сандал занесен в Красную книгу.

Также сандал культивируют в Австралии, причем плантации занимают пространство, равное площади трех Франций. Здесь действует государственная программа охраны природы, благодаря которой масло растения получают законно и без вреда для окружающей среды. Так появляется оригинальная женская и мужская парфюмерия с волнующими сандаловыми нотами.

У сандалового масла яркий, насыщенный аромат с дымчато-мускусным оттенком. Его отличие в способности стимулировать либидо и улучшать настроение. Запах сандала прекрасен сам по себе, плюс отлично стабилизирует более летучие соединения. В французских аромата Lambre он прекрасно сочетается с древесными и цитрусовыми нотами, мускатным орехом, пачули, мускусом и амброй. Сандал используют также в ароматных композициях с розой, лилией, фиалкой, геранью.

Натуральное сандаловое масло добывают только из корней деревьев, которым более 30 лет. В этом основная сложность: посадок, где добыча официально разрешена, осталось совсем мало. Если вам удалось купить парфюм с нотками сандала, наслаждайтесь этой роскошью. Заметите, как духи снимают головную боль, помогают избавиться от последствия стрессов и ощутить внутреннюю гармонию.