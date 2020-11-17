Муж генпрокурорши Венедиктовой фиктивно уволился, чтобы нагреть Украину на 800 тысяч

15:04 17 ноября,

За кривым фотошопом скрывается годное расследование

Муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника Киберполиции и, получив почти 800 тысяч гривен выходного пособия, а потом спокойно вернулся на эту же работу.

Детали хитрой схемы муженька Венедиктовой вскрыли в журналистском расследовании Bihus.Info.

25 сентября 2020 года Колесник подал рапорт на увольнение. Он также оформил документы на выплату разовой помощи, «оздоровительных» и компенсации за неиспользованные отпуска. 30 сентября Колесника официально уволили.

Нацполиция выплатила бывшему сотруднику 774 644 гривень.

Эта сумма в себя включила:

608 тысяч – разовая помощь при увольнении;

103 тысячи – компенсация за неиспользованные отпуска и невыплаченные премии;

60 тысяч – средства на оздоровление (в заявлении Колесник указал, что переболел COVID-19, пострадав на благо старны).



Однако увольнение это оказалось по сути фиктивным - даже после официального увольнения Колесник был указан на официальном сайте ведомства как замначальника Киберполиции.



1 октября 2020 года был объявлен конкурс на вакантную должность, и Колесник подался на него. К тому времени эту должность перевели в категорию государственной службы.

Смотрите расследование о хитром муженьке Венедиктовой:

Денис Колесник, в ноябре 2019 года был назначен заместителем начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины и получил в том же месяце звание полковника полиции. До избрания Венедиктовой в парламент ее муж возглавлял один из отделов управления Киберполиции в Харьковской области. Возвышение Колесника связывали с карьерным ростом его супруги - народного депутата Верховной Рады Ирины Венедиктовой, которая с марта 2020 стала генеральным прокурором.