Можно ли выспаться на диване?

В малогабаритных квартирах нет возможности поставить полноценную кровать с ортопедическим матрасом, поэтому роль спального места часто играет диван. Данный предмет мебели не предназначен для сна на постоянной основе.

Однако высыпаться на нем можно. Для этого нужны специальные матрасы для диванов — футоны (или по-другому — топперы).

Футоны предназначены для выравнивания диванной поверхности и придания ей анатомического и ортопедического эффекта.

Что нужно знать про магазин Ком-Фор?

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Почему на диване выспаться сложно?

Понятие «выспался-не выспался» многие ошибочно путают с продолжительностью сна. Хотя на самом деле важно другое — правильно ли организовано место отдыха.

Чувство ломоты и разбитости в теле после ночи, проведенной на диване, возникает из-за того, что его поверхность не распределяет нагрузку. Вследствие этого возникает застой крови в области шеи, поясницы. Скованность мышц и напряжение в теле, накопленные за день, не проходят, поэтому подъем дается тяжело, может болеть голова, чувствоваться слабость.

Исправить ситуацию можно с помощью диванного матраса. У таких моделей, как правило, небольшая высота — всего 5-7 см, но при этом они дарят чувство расслабленности и комфорта во время сна.

При выборе топпера нужно учесть:

жесткость — поверхность может быть мягкой, обладать эффектом памяти, создавать приятную жесткость и упругость;

размер — зависит от габаритов спального места;

нагрузку — мягкие и среднежесткие модели рассчитаны на 100-110 кг, жесткие — до 120 кг;

эффект — ортопедический и анатомический;

материал — кокосовая койра, термовойлок, спонфлекс, Spring Foam, Visco Memory, натуральный латекс.

Где купить диванный матрас?

На сайте украинского производителя Ком-Фор можно выбрать и купить топперы с различными эксплуатационными характеристиками. Доставка осуществляется по Киеву, Харькову, Днепру и в другие населенные пункты Украины. Также диванные матрасы Ком-Фор можно приобрести в торговых точках (их более 1500 по всей стране), занимающихся продажей мебели и аксессуаров для сна.