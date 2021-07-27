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Можно ли спасти планету от гибели из-за изменения климата?

09:54
Можно ли спасти планету от гибели из-за изменения климата? - фото 1

Увеличение разрушительных  стихийных бедствий – грозное предупреждение человечеству о катастрофических изменениях климата.

Эти процессы будут нарастать, потому что при повышении глобальной температуры увеличивается разница между нагревом и охлаждениям суши и воды. В результате разрушительная мощь ураганов будет постоянно возрастать.

Интенсивное таяние ледников порождает огромные выбросы влаги в атмосферу, что приводит к ливневым дождям и наводнениям. Но скоро ледники растают полностью и нас ждет глобальная засуха.

А это приведет голоду, конфликтам за источники воды и массовой миграции населения.

К тому же, территории всех материков значительно сократятся из-за повышения уровня Мирового океана.

Как будет выглядеть карта Земли после полного таяния ледников? Подобный прогноз сделал, и знаменитый, американский предсказатель Эдгар Кейси, который не ошибался в своих прогнозах будущего.

Нам хочется верить, что это произойдет не скоро, и мы по прежнему бездействуем.

На самом деле угроза существует уже сегодня. Ситуация пошла резко ухудшаться из-за выделения метана, который по парниковому эффекту почти в 30 раз превосходит углекислый газ.

Сегодня метан выделяют десятки тысяч километров Арктического побережья, и миллионы небольших озер образовавшихся в зоне вечной мерзлоты. Поэтому процесс глобального потепления сейчас ускоряется в десятки раз и мы станем последним поколением на планете, если по прежнему будем бездействовать.

К тому же, метан разрушает слой озона в атмосфере, который защищает нас от солнечной радиации и вредных космических излучений.

А главная угроза нашему существованию возникнет в результате засухи, из-за уменьшение содержания кислорода в атмосфере.

Атмосферу кислородом насыщают леса благодаря фотосинтезу, для которого обязательно нужна влага. При засухе легкие планеты- леса не смогут нас обеспечивать достаточным уровнем кислорода.

К тому же мы сами ухудшили ситуацию вырубив больше половины лесов. Остатки лесных массивов быстро сокращают пожары.

Надежды, что нас здесь спасет Мировой океан уже нет. Это раньше он являлся демпфером на планете в вопросах поглощения углекислого газа и выделения кислорода. Сегодня из-за интенсивного загрязнения он превращается в потребителя кислорода.

Наше выживание в наших руках, мы в погоне за максимальным удовлетворением корпоративных интересов сделали планету непригодной для дальнейшего существования жизни на ней.

Если хотим выжить необходимо срочно исправлять ситуацию не взирая на то, что все специалисты утверждают, что точка невозврата пройдена и это уже невозможно.

Но всегда существуют исключения из правил. Есть специалисты, что считают, что еще не все потеряно.

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