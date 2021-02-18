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Mortal Kombat 2021: Дата виходу, трейлер, сюжет і актори фільму

19:43
Cаб-Зіро знову морозиться - фото 1
Cаб-Зіро знову морозиться

Warner Bros. Pictures випустила перший трейлер нової екранізації культової комп'ютерної гри Mortal Kombat.

Трейлер

Mortal Kombat 2021 - дивитись онлайн трейлер фільму:

Трейлер починається зі слів лейтенанта спецназу Соні Блейд (Джессіка МакНемі), яка розповідає про Cаб-Зіро (Джо Таслім), істоту, здатну управляти льодом. У цей момент в кадрі показують, як Cаб-Зіро за допомогою льоду заморожує зброю бійця спецназу Джакса (Мехкад Брукс), а потім - і його руки (в грі у Джакса одразу металеві руки).

У фільмі у Саб-Зіро нова мета - боєць ММА Коул Янг (Льюїс Тан), у якого є родимка у вигляді дракона. У бесіді з ним Соня Блейд розповідає, що це не родимка, а запрошення на турнір, в якому найсильніші представники Земної Царства зустрічаються з противниками із Широкого Світу.

Mortal Kombat 2021: Дата виходу, трейлер, сюжет і актори фільму - фото 207159

У трейлері з'являється багато персонажів з ігор Mortal Kombat: серед них Лю Кан (Луді Лінь), Лорд Райден (Таданобу Асано), Кун Лао (Макс Хуан), Кано (Джош Лоусон), Шан Цзун (Чинь Хань), Мілін (Сісі Стрінгер ) і Ханзо Хасаші ака Скорпіон (Хіроюкі Санада).

«Мортал Комбат» зняв режисер Саймон Маккуойд, це його перший повнометражний фільм. Зйомки кінострічки пройшли в Австралії в 2019 році.

Дата виходу

Прем'єра «Мортал Комбат» на HBO Max намічена на 16 квітня 2021 року, у кіно - на тиждень раніше - 8 квітня.

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