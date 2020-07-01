Монохром и монобренд: секреты стильного образа

Одеваться каждый день одинаково – скучно.

Попробуйте разнообразить свой гардероб моно-образами – для этого необходимо купить одежду в единой цветовой гамме или одного бренда и создать интересный авторский ансамбль.

Монохром

Не стоит рисковать с цветовыми комбинациями – подбирайте оттенки, которые вам подходят по цветотипу кожи. Условно европейские цветотипы разделены на 4 группы по сезонам:

весна с бледной полупрозрачной кожей и светлыми волосами;

лето с кожей молочного и персикового оттенка;

осень с золотистыми полутонами и каштановыми волосами;

зима с контрастом бледной кожи и темных волос.

Монохромный Look – это не подбор всех деталей гардероба в одном оттенке. Это игра полутонов, теней, фактур, эффект омбре. Взяв за основу терракотовый цвет, разбавьте базу шоколадным, темно-желтым, песочным, оранжевым. Для новичков удобен ахроматический серый с его сотней оттенков.

В каталоге INTERTOP легко отсортировать коллекцию по нужному цвету и собрать свой новый образ. Отличный помощник – опция «Подбери Look». Здесь уже собраны гармоничные комплексы в ахроматической, светлой или темной теме от разных брендов с весьма привлекательными скидками.

Монохромные образы собирают подобно сложному пазлу: сначала выбирается база – платье, брюки или юбка. Затем начинается игра оттенков в дополнительных предметах гардероба, обуви, аксессуарах. Хороши монохромные образы многослойные, с кардиганами, плащами, шарфами, шляпками, перчатками.

Монобренд

Немногие компании ежесезонно выпускают коллекции белья, одежды, обуви и аксессуаров, поэтому собрать total look непросто. Ничего страшного – маленькие отступления будут незаметны, если все вещи подобраны в гармонии. Достаточно проникнуться идеей автора коллекции и собрать базовый гардероб, доверившись вкусу и мастерству стилистов.

Стильный образ от Tommy Hilfiger, Emporio Armani, MEXX, MARC O`POLO, Timberland гарантируют точное попадание в модные тренды сезона 2020. При просмотре коллекции не забывайте об обуви и аксессуарах: брендовая бейсболка или очки продемонстрируют ваше искусство стилиста и верность любимой торговой марке.

На сайте INTERTOP легко выбрать любимый бренд и посмотреть новую коллекцию целиком. Некоторые бренды учли модный family look и помогут одеть в единой стилистике всю семью.