Монохром и монобренд: секреты стильного образа
Одеваться каждый день одинаково – скучно.
Попробуйте разнообразить свой гардероб моно-образами – для этого необходимо купить одежду в единой цветовой гамме или одного бренда и создать интересный авторский ансамбль.
Монохром
Не стоит рисковать с цветовыми комбинациями – подбирайте оттенки, которые вам подходят по цветотипу кожи. Условно европейские цветотипы разделены на 4 группы по сезонам:
- весна с бледной полупрозрачной кожей и светлыми волосами;
- лето с кожей молочного и персикового оттенка;
- осень с золотистыми полутонами и каштановыми волосами;
- зима с контрастом бледной кожи и темных волос.
Монохромный Look – это не подбор всех деталей гардероба в одном оттенке. Это игра полутонов, теней, фактур, эффект омбре. Взяв за основу терракотовый цвет, разбавьте базу шоколадным, темно-желтым, песочным, оранжевым. Для новичков удобен ахроматический серый с его сотней оттенков.
В каталоге INTERTOP легко отсортировать коллекцию по нужному цвету и собрать свой новый образ. Отличный помощник – опция «Подбери Look». Здесь уже собраны гармоничные комплексы в ахроматической, светлой или темной теме от разных брендов с весьма привлекательными скидками.
Монохромные образы собирают подобно сложному пазлу: сначала выбирается база – платье, брюки или юбка. Затем начинается игра оттенков в дополнительных предметах гардероба, обуви, аксессуарах. Хороши монохромные образы многослойные, с кардиганами, плащами, шарфами, шляпками, перчатками.
Монобренд
Немногие компании ежесезонно выпускают коллекции белья, одежды, обуви и аксессуаров, поэтому собрать total look непросто. Ничего страшного – маленькие отступления будут незаметны, если все вещи подобраны в гармонии. Достаточно проникнуться идеей автора коллекции и собрать базовый гардероб, доверившись вкусу и мастерству стилистов.
Стильный образ от Tommy Hilfiger, Emporio Armani, MEXX, MARC O`POLO, Timberland гарантируют точное попадание в модные тренды сезона 2020. При просмотре коллекции не забывайте об обуви и аксессуарах: брендовая бейсболка или очки продемонстрируют ваше искусство стилиста и верность любимой торговой марке.
На сайте INTERTOP легко выбрать любимый бренд и посмотреть новую коллекцию целиком. Некоторые бренды учли модный family look и помогут одеть в единой стилистике всю семью.