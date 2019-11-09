Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Monobank запилил видосик с Украиной без Крыма

11:00
Монобанк - первый банк, "отрезавший" от Украины Крым - фото 1
Монобанк - первый банк, "отрезавший" от Украины Крым

То ли в духе намеченной президентом Зеленским дружбы с Россией, то ли в порыве достигнутой владельцами диджитализации, одно из передовых финансовых учреждений страны знатно шкваранулось.

В рекламном видеоролике, который запускали в сети YouTube через блог Андрея Федорива, и намеревались расшарить по всему интернету, на карте Украины отсутствовал Крым.

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Как могли не заметить подобного провтыка ни работавшие над продуктом дизайнеры, ни принимающие работу представители "Монобанка", остается загадкой. Скорее всего, у них урезанный вид нашей страны не вызывает мерзких ощущаний.

В общем, заметили, мягко говоря, косяк, именно пользователи, которые и натыкали банку Дубилета-младшего. Когда ситуация уже дошла до серьезного скандала, а менеджеры поняли, что репутация банка теряется с небывалой скоростью, видос удалили.

Monobank запилил видосик с Украиной без Крыма - фото 190948

Никто из топов финансового учреждения не извинился за произошедшее, заставив оправдываться исполнителя.

Как оказалось, небывалый патриотизм проявили в брендинговом агентстстве с крайне оригинальным названием FEDORIV. Основатель компании Андрей Федорив на своей странице в Facebook и пояснил, что произошла "техническая ошибка", когда его горе-деятели рисовали карту покрытия услугами банка:

делали это неудачно, что привело к неверному толкованию и справедливому гневу. Я понимаю, что в текущей геополитической ситуации это недопустимо. И поэтому приношу свои искренние извинения всем, кто успел это увидеть и кого это эмоционально задело. Простите!".

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банк реклама Зашквары Дмитрий Дубилет Новости Украина
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