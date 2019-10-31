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Дубилет объявил об увольнении 18 тысяч местных чиновников

11:20
Дубилет-младший разгоняет чинуш из РГА - фото 1
Дубилет-младший разгоняет чинуш из РГА

Ответственный за диджитализацию и реструктуризацию министр Кабмина Дмитрий Дубилет в четверг, 31 октября, заявил о массовых сокращениях в районных государственных администрациях.

Болезненный но необходимый шаг бывший топ-менеджер "Привата" пояснил необходимостью повысить эффективность работы госслужащих.

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"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций… Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов. Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы. К обсуждению мы привлекли все профильные министерства, а также сотрудников ОГА и РГА", - отчитался министр.

Под сокращения попадут те чиновники, чьи функции дублируются с задачами работников ОТГ, кто занимается не нужной и устаревшей работой, да и вообще просиживает штаны, зарабатывая себе стаж.

Чтобы минимизировать удар от увольнений Дубилет пообещал выплатить всем лишенным должностей компенсации, а также дать им два месяца на поиск новой работы.

В общем и целом, такие действия министра выглядят чрезвычайно адекватными, поскольку шобла мелких чинуш, которые вообще ничем не занимаются, но получают свои минималки с надбавками за стаж, "переработку" и прочие плюшки, слишком уж многочисленна.

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Дмитрий Дубилет Кабмин увольнение сокращение Новости Украина
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