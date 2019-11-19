Могут засекретить: в России заявили о согласовании итогов для "нормандской четверки"

Сурков и его команда согласовали итоговый документ встречи "нормандской четверки"

Документ, который будет предложен к подписанию во время переговоров лидеров Украины, Франции и Германии с террористом №1, уже прописан и согласован. Если у Путина и других политиков не возникнет разногласий по его пунктам, во время встречи "нормандской четверки" его могут даже подписать.

Правда, даже в случае, если Зеленский поставит свою подпись под бумагами, которые, как заявляют в Зе команде, прекратят войну, саму суть документа могут засекретить.

Об этом во вторник, 19 ноября, заявил приближенный к помощнику Путина и куратору проекта "Новороссия" Владиславу Суркову директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

- Именно Москва потребовала, чтобы согласование документа было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. Будет ли опубликован этот текст, или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже, - заявил оккупант. - Решение о том, будет ли документ публичным или закрытым, будет приниматься непосредственно во время саммита.

Как известно, сейчас у Зеленского очень хотят провести встречу с Путиным, Макроном и Меркель, поскольку ожидают от нее какого-то невероятного прорыва по решению конфликта на Донбассе. А поскольку русские постоянно шантажируют отменой саммита, официальному Киеву пришлось идти террористам на невиданные уступки - соглашаться на отступления войск фактически в одностороннем формате и частично прекращать фиксировать обстрелы и даже снять рычаг давления с Кремля, приняв разграбленные захваченные в Керченском проливе корабли.