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Мог забыть: ничего не задекларировавший министр Петрашко не указал дом и квартиру в Москве

11:00
Игорь Петрашко успел построить дом, но не успел его указать - фото 1
Игорь Петрашко успел построить дом, но не успел его указать / Радио Свобода

Игорь Петрашко, представитель старой коррупционной элиты, помогавший русским отмывать украденные деньги с помощью инвестиционных компаний, а также менеджер скандального олигарха Бахматюка, после назначения на должность министра экономики зашкварился буквально сразу же.

Чиновник с сомнительной биографией подал пустую электронную декларацию, чем определенно нарушил законы Украины.

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Впрочем, наказывать его за это явно никто не собирается. Ведь в НАПК или в Зе команде на правонарушение своего коллеги даже не отреагировали.

Как утверждают журналисты "Схем", Петрашко не указал в своей декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и два авто. Так, в селе Романков Киевской области, в одном из элитных коттеджных городков, на гражданку России-жену Петрашко записан дом в 409 квадратных метров и с 15 сотками земли.

Мог забыть: ничего не задекларировавший министр Петрашко не указал дом и квартиру в Москве - фото 197599

В государственном реестре недвижимости России указано также, что супруга министра имеет треть квартиры в Донском районе Москвы. Стоимость жилья составляет около 200 тысяч долларов.

Мог забыть: ничего не задекларировавший министр Петрашко не указал дом и квартиру в Москве - фото 197600

Кроме того, в реестре МВД Игорь Петрашко лично значится владельцами двух внедорожников - Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска). Их чиновник, естественно, не задекларировал.

Мог забыть: ничего не задекларировавший министр Петрашко не указал дом и квартиру в Москве - фото 197601

Журналистам же ответственный за экономику в стране заявил, что просто не успевал подать отчет о доходах до своего назначения, поэтому и сокрыл кучу имущества. А за ремарку об отсутствии квартиры жены в Москве и вовсе поблагодарил, посокльку "мог о ней забыть".

Согласно действующему законодательству, подать изменения в декларации можно в течение семи дней с момента ее подачи. Понедельник, 23 марта, будет для Петрашко последним днем, когда правонарушение ему могут официально и законно не засчитать.

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Игорь Петрашко Е-декларирование НАПК Министерство экономического развития Новости
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