Модная одежда для детей – тренды 2021 года

Детская мода – одно из течений модной индустрии, в котором многие дизайнеры показывают повседневную одежду для ребенка с новой стороны.

Это значит, что теперь родители могут купить для малыша не однообразный наряд, а что-то яркое, стильное удобное. И во многом модные тенденции детской одежды перекликаются с актуальными трендами одежды для взрослых.

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Детская мода 2021

Актуальные тренды для детей на зимний сезон этого года – это:

изделия из искусственного меха – шубы, шапки, жилеты, куртки;

аксессуары с крупной вязкой;

объемные пуховики и удлиненные парки;

многослойность.

Главный тренд этого года – это сочетание разных стилей, например, классика и кэжуал, спортивный и гранж. А также яркие принты и нашивки на однотонных лонгсливах, худи и свитшотах.

Детская мода весна 2021

В весеннем сезоне 2021 года элементами стильного образа будут:

яркие оттенки и большое количество стильных аксессуаров;

обилие джинсовой одежды и тотал-деним;

спортивный стиль с элементами гранжа, то есть, немного небрежности в виде потертостей и дырок на джинсах, кожаных косух, широких штанов можно считать трендом этого года;

одежда, которая напоминает взрослую (тренчи, длинные платья, строгие костюмы);

свитера, пуловеры, кардиганы крупной вязки с широкими рукавами.

Не менее актуальными весной будут разные головные уборы, грубая обувь, объемные куртки и шубки из искусственного меха.

Детская мода лето 2021

Для теплого сезона в гардеробе ребенка должны быть:

легкие платья для девочек с оборками и рюшами из струящейся ткани;

нюдовые, светлые оттенки – белый, бежевый, бирюзовый, небесно-голубой;

джинсовая одежда с яркими принтами, необработанным краем, рваностями и потертостями;

одежда из натуральной ткани, например, хлопка, льна.

Из обуви для мальчиков лучше выбирать кеды, а для девочек – сандалии на толстой подошве. Одежда, независимо от выбранной модели, должна оставаться удобной, приятной к телу и гипоаллергенной.

Детская мода осень 2021

Покупая наряд для осеннего сезона, нужно выбирать многофункциональные, практичные образы, в которых ребенок сможет отправиться в школу, на кружок, на прогулку, в гости. А трендами этого года считаются:

ткань в клетку или мелкую полоску;

вязаная шерстяная одежда, например, кардиганы, свитшоты, пуловеры;

вельветовая одежда – пиджаки, платья, юбки, брюки;

сочетание спортивного и повседневного стилей;

одежда из кожи – сарафаны, куртки, шорты, юбки.

Общие тенденции этого года – это камуфляжный принт, бархат и вельвет, цветочные мотивы, логотипы, деним, натуральная и удобная одежда, кожаные изделия. А настоящим прорывом 2021 года стали одинаковые семейные комплекты.