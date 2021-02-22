Володимир Зеленський Виктор Медведчук Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє Тарас Козак

Модная одежда для детей – тренды 2021 года

11:20
Модная одежда для детей – тренды 2021 года - фото 1

Детская мода – одно из течений модной индустрии, в котором многие дизайнеры показывают повседневную одежду для ребенка с новой стороны.

Это значит, что теперь родители могут купить для малыша не однообразный наряд, а что-то яркое, стильное удобное. И во многом модные тенденции детской одежды перекликаются с актуальными трендами одежды для взрослых.

А выбрать стильные варианты для ребенка можно, перейдя по ссылке. У нас вы найдете изделия с интересным кроем, рассчитанные на мальчиков и девочек в возрасте от 0 до 17 лет. При пошиве мы используем качественное сырье, соблюдаем мировые стандарты и придерживаемся модных тенденций.

Детская мода 2021

Актуальные тренды для детей на зимний сезон этого года – это:

  • изделия из искусственного меха – шубы, шапки, жилеты, куртки;
  • аксессуары с крупной вязкой;
  • объемные пуховики и удлиненные парки;
  • многослойность.

Главный тренд этого года – это сочетание разных стилей, например, классика и кэжуал, спортивный и гранж. А также яркие принты и нашивки на однотонных лонгсливах, худи и свитшотах.

Детская мода весна 2021

В весеннем сезоне 2021 года элементами стильного образа будут:

  • яркие оттенки и большое количество стильных аксессуаров;
  • обилие джинсовой одежды и тотал-деним;
  • спортивный стиль с элементами гранжа, то есть, немного небрежности в виде потертостей и дырок на джинсах, кожаных косух, широких штанов можно считать трендом этого года;
  • одежда, которая напоминает взрослую (тренчи, длинные платья, строгие костюмы);
  • свитера, пуловеры, кардиганы крупной вязки с широкими рукавами.

Не менее актуальными весной будут разные головные уборы, грубая обувь, объемные куртки и шубки из искусственного меха.

Детская мода лето 2021

Для теплого сезона в гардеробе ребенка должны быть:

  • легкие платья для девочек с оборками и рюшами из струящейся ткани;
  • нюдовые, светлые оттенки – белый, бежевый, бирюзовый, небесно-голубой;
  • джинсовая одежда с яркими принтами, необработанным краем, рваностями и потертостями;
  • одежда из натуральной ткани, например, хлопка, льна.

Из обуви для мальчиков лучше выбирать кеды, а для девочек – сандалии на толстой подошве. Одежда, независимо от выбранной модели, должна оставаться удобной, приятной к телу и гипоаллергенной.

Детская мода осень 2021

Покупая наряд для осеннего сезона, нужно выбирать многофункциональные, практичные образы, в которых ребенок сможет отправиться в школу, на кружок, на прогулку, в гости. А трендами этого года считаются:

  • ткань в клетку или мелкую полоску;
  • вязаная шерстяная одежда, например, кардиганы, свитшоты, пуловеры;
  • вельветовая одежда – пиджаки, платья, юбки, брюки;
  • сочетание спортивного и повседневного стилей;
  • одежда из кожи – сарафаны, куртки, шорты, юбки.

Общие тенденции этого года – это камуфляжный принт, бархат и вельвет, цветочные мотивы, логотипы, деним, натуральная и удобная одежда, кожаные изделия. А настоящим прорывом 2021 года стали одинаковые семейные комплекты.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Другое на тему
Топменеджера Коломойського затримали в аеропорту - фото 1
Зняли з літака: У Борисполі затримали колишнього заступника голови Приватбанку
17:45
Українська делегація втрапила у гучний скандал - фото 1
Що це було: Український міністр тусувався з Кадировим
11:56
Майже весна - фото 1
В Україні починається весна
09:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Война в Афганистане обернулась многими жертвами и ускорила развал СССР - фото 1
На изломе. Почему отношение к афганской кампании и ее участникам не может быть однозначным
15 февраля, 18:50
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
02 февраля, 09:30
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50