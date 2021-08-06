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Moderna: Проти штаму "Дельта" потрібна третя доза вакцини

11:02
По третій? - фото 1
По третій?

Американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через півроку зробити третє щеплення від коронавірусу.

Зараз компанія перебуває на другому етапі випробувань бустерної дози вакцини та стверджує, що вона викликає надійну відповідь антитіл проти небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".

У рамках другої фази випробувань компанія Moderna тестує 50-мікрограмову дозу трьох вакцин-бустерів на раніше вакцинованих людях, яким перші дві дози традиційно ввели по 100 мікрограм.

Також у компанії повідомили, що після третього щеплення рівень антитіл наблизився до рівня, що спостерігається у раніше невакцинованих людей, які отримали дві 100-мікрограмові дози.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Станом на 5 серпня Україна отримала вже майже 12 млн доз цих вакцин.

За 4 серпня в Україні щепили від коронавірусу 159 тис. 121 особу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 млн 855 тис. 095 українців, з них повністю імунізовані 2 млн 215 тис. 230.

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Пандемия коронавируса вакцина Здоровье Медицина Новини Мир
УНІАН
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