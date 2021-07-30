Міжнародний арбітраж у Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів

Прийшов час платити / ЮКОС

Росію зобов'язали виплатити компенсацію в 5 мільярдів доларів колишній структурі групи ЮКОС - компанії Yukos Capital Sarl.

Це рішення виніс Міжнародний арбітраж під егідою Постійного третейського суду в Гаазі.

За даними нідерландського фонду Yukos, суд вирішив, що Росія незаконно забрала позики, видані Yukos Capital колишній материнській компанії. Також арбітраж ухвалив, що Росія не дала здійснитися правосуддю в цій справі в російських судах.

Генпрокуратура Росії заявила, що оскаржить рішення міжнародного арбітражного суду, але це швидше була заява для внутрішнього використання.

Після арешту Ходорковського російський уряд вилучив активи ЮКОС. Згодом активи були продані, головним чином компанії "Роснефть" - контрольованій Кремлем нафтової компанії, яка зараз є найбільшим в Росії виробником нафти.

Акціонерам ЮКОС спочатку було присуджено винагороду у розмірі 50 млрд доларів у 2014 році за рішенням арбітражного суду Нідерландів, але воно було скасовано окружним судом у 2016 році.

19 січня 2017 року Конституційний суд РФ дозволив російській владі не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про виплати колишнім акціонерам ЮКОС понад 1,8 млрд євро компенсації.

Колишні акціонери ЮКОС зможуть і далі полювати за активами Росії по всьому світу, домагаючись від Москви виплати 50 млрд дол., які їм присудив Міжнародний арбітраж в Гаазі. Таке рішення прийняв Верховний суд Нідерландів ще до завершення розгляду касаційної скарги, поданої росіянами.