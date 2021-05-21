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Між Ізраїлем та Палестиною почалося перемир'я

08:04
Ракети більше не вибухають - фото 1
Ракети більше не вибухають / АФП

Перемир’я між Ізраїлем і Палестиною, досягнуте за посередництвом Єгипту, ступило в силу, зупинивши 11 днів обстрілів між ізраїльськими військовими й екстремістським угрупованням.

Президент США Джо Байден привітав режим припинення вогню, заявивши, що це відбулося після інтенсивних дискусій на високому рівні між США, Єгиптом, Палестинською адміністрацією та країнами Близького Сходу, «з метою уникнення тривалого конфлікту».

Виступаючи незадовго до того, як припинення вогню набуло чинності, Байден визнав важливу роль єгипетського уряду в посередництві при досягненні угоди, і заявив, що американська дипломатія діяла «годину за годиною», щоб зупинити бойові дії.

На вулиці Гази вийшли люди, щоб святкувати припинення вогню, яке набуло чинності 21 травня о 02:00 за місцевим часом.

Напередодні Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив перемир’я. «Хамас» також заявив про готовність припинити обстріли Ізраїлю з 21 травня.

Внаслідок загострення конфлікту від 10 травня, за даними палестинських медиків, у Смузі Гази загинули 232 людини, зокрема діти і жінки. Ізраїль повідомив про 12 убитих зі свого боку.

Обидві сторони конфлікту вважають себе переможцями.

Нинішнє загострення конфлікту – найсерйозніше з 2014 року. Приводом для нього стало виселення кількох палестинців – жителів Східного Єрусалиму з їх власних будинків в зв’язку з реституцією. Рішення суду було призупинено, але сутички продовжилися.

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Палестина Израиль война перемирие Новини Мир
Радіо Свобода
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