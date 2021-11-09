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Місія SpaceX успішно повернулася на Землю після піврічної мандрівки у космосі

09:32
Астронавти повернулися - фото 1
Астронавти повернулися / НАСА

Капсула SpaceX Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту здійснила посадку на воду біля узбережжя Флориди, завершивши своє шестимісячне перебування в космосі.

Відліт з Міжнародної космічної станції розпочався в понеділок о 14:05 (21:05 за київським часом). Майже дев'ять годин космічний корабель рухався по орбіті, наближаючись до Землі, після чого увімкнув двигуни, щоб безпечно увійти в щільний шар атмосфери, розкрив парашути й приземлився в Мексиканській затоці близько 22:30 (5:30 за Києвом).

Флот рятувальних кораблів очікував приземлення й доставив астронавтів НАСА Шейна Кімбро і Меган Макартур, французького астронавта Тому Песке з Європейського космічного агентства і японця Акіхіко Хосиде на берег.

ід час перебування в космосі вони проводили численні наукові експерименти й навіть випробували перець чилі, уперше вирощений у космосі. Вони також здійснювали виходи у відкритий космос, зіткнувшись із певними складнощами , коли з ладу вийшов російський корабель, пристикований до МКС, який на короткий час вивів її з ладу.

У капсулі Crew Dragon виникла проблема з туалетом, тому під час повернення додому астронавтам доводилося користуватися підгузками.

Екіпаж повернувся на Землю ще до прибуття на МКС наступної команди, запуск якої було відкладено спочатку через погодні умови, потім через «незначну медичну проблему» в одного з астронавтів. Минулого тижня НАСА заявило, що старт може вібутися в середу.

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Укрінформ
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