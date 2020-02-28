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Минюст заблокировал работу "Суспільного" за долги времен Януковича

15:00
Работа общественного вещателя остановлена - фото 1
Работа общественного вещателя остановлена

В пятницу, 28 февраля, в пресс-службе государственного телеканала заявили об аресте всех счетов по решению министерства юстиции. А поскольку все деньги заблокированы, "Суспільне" работать не может.

В вещателе утверждают, что арестом обязаны решениям отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины, которые были приняты 18 и 20 февраля.

Набсовет "Общественного" вернул конъюнктурщика Аласанию

"18 числа минюст Украины открыло исполнительное производстве по взысканию с "Суспільного" 10 миллионов 591 тысячи 224 евро долга и 73 тысчя 80 гривен судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс", - подчеркнули в компании.

Фактически же ситуация с общественным ТВ выглядит классическим кидаловом проекта со стороны государства, поскольку бывашая Национальная телекомпания Украины, наследницей которого стало "Суспільне", сотрудничала с "Евроньюсом" еще в 2010-м году, до создания НСТУ. При Януковиче и перестали поступать деньги для оплаты лицензий по договору о создании украинской версии "Евроньюс", из-за чего образовался долг.

Теперь же с компании-правопреемника требуют огромную сумму, погашать которую государство, судя по всему, не намерено. Впрочем, "Суспільне" во главе с конъюнктурщиком Зурабом Аласанией является классическим примером того, как безалаберно и неэффективно расходовать миллионы из бюджета. Не сводя концы с концами, правление НСТУ выписывает себе огромнейшие премии, тогда как генерация телеэфира происходит на совершенно унылом уровне. Рейтинги передач, которые показывают на "Суспільном" барахтаются где-то на дне.

Впрочем, не смотря на то, что руководство канала в свое время оказало поддержу Зеленскому на президентских выборах, лидеру Зе команды сейчас интереснее не разруливать ситуацию со своим уже бывшим союзником, а заниматься запуском нового канала для оккупированных территорий, куда уже активно внедрили пропагандистов из медведчуковских ТВ.

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