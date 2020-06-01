Минообороны наградило регионала Вилкула "за содействие ВСУ"

Минообороны наградило регионала Вилкула "за содействие ВСУ"

Министр обороны Украины Андрей Таран наградил мэра Кривого Рога и экс-регионала Юрия Вилкула медалью "За содействие Вооруженным Силам".

Об этом сообщает пресс-служба криворожской мэрии.

"Я хотел бы отметить руководство города за содействие и помощь нашим военным, за тот вклад, который делает город в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады. И наградить мэра медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины"". – заявил глава Минобороны.

В свою очередь Юрий Вилкул отчитался о своих заслугах в помощи украинской армии.

Отметим, что…

Юрий Вилкул (род. 1949 г.) является отцом одиозного экс-нардепа Александра Вилкула. За свою долгую жизнь политик сменил несколько партии ( КПСС, Партию Регионов, Оппозиционный блок). С 2010 г. занимает должность мэра Кривого Рога.