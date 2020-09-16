Минкульт потребует запретить ВКонтакте в Украине: На этот раз окончательно

Минкульт потребует запретить ВКонтакте в Украине: На этот раз окончательно

Министерство культуры и информационной политики Украины потребует от провайдеров изъять мобильное приложение ВКонтакте из доступных для загрузки украинцами.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Недавно в СМИ появились сообщения, что обновленная прокси мобильного приложения «ВКонтакте» позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины. Учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, МКИП сразу приняли в работу эту информацию и совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами безотлагательно принимают соответствующие меры для блокирования работы этой социальной сети на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

В частности, МКИП готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей.

"Хотим напомнить, что с 2014 года спецслужбы РФ активно используют "ВКонтакте" для распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев», - подчеркнуло Министерство культуры.

Отметим, что…

Российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" попали под запрет в 2017 г., однако это не помешало им оставаться одними из самых популярных сайтов в Украине. Правда, в последнее время их рейтинг стремительно катится вниз.

Во-первых, многие украинцы нашли замену этим ресурсам, во-вторых, после ухода Павла Дурова, "ВК" переживает огромный идейный кризис.