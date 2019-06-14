Минкульт исключил соратника Зеленского из списка угрожающих нацбезопасности

Друга Зеленского исключили из списка оккупантов

В пятницу, 14 июня, чиновники министерства культуры опубликовали обновленный перечень лиц, пребывание которых на территории Украины считается нежелательным из-за нарушений ими законов нашей страны, а также угроз нацбезопасности.

Примечательно, что в обновленном списке отсутствует соратник Зеленского и отпетый ватник Федор Добронравов, который еще месяц назад тусил в оккупированном Крыму без разрешения на то украинских властей.

Примечательно, что список угрожающих нацбезопасности деятелей минкульт составляет на основе обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания. Судя по всему, теперь в подконтрольных команде Зеленского правоохранительных органах Добронравова уже не считают злоумышленником.

По крайней мере, решение суда о легализации террориста оспаривать никто не стал.

А в самом списке в данный момент находятся 147 человек. Правда, у Зеленского они не снимались, поэтому гешефта от их приезда в Украину новый глава государства не получит. Так что и судиться за их исключение юристы "95 квартала" вряд ли станут. А отмены запрета на приезд актеришки в страну добился адвокат, выступаювший доверенным лицом Зеленского на президентских выборах.

Сами же комики из "95 квартала" поясняют необходимость трансляции "Сватов" тем, что "артисты вне политики". Хотя их же лидер поперся в сферу управления страной и даже стал президентом.