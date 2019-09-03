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Министр времён Януковича получил кабинет у Зеленского

08:40
Валерий Хорошковский получил должность в Офисе президента - фото 1
Валерий Хорошковский получил должность в Офисе президента

Зашкваренный пророссийский персонаж, бывший глава минфина и руководитель СБУ в годы правления беглого преступника Януковича Валерий Хорошковский получил личный пропуск и кабинет в ОПУ.

Какую именно должность займёт экс-министр, неизвестно.

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По данным источников издания УНН, в кабинете Хорошковского в данный момент делают ремонт, который, само собой, совершенно не нужен, ведь состояние помещений на Банковой идеальное.

Возвращением в политику Хорошковский обязан Зеленскому и Коломойскому, поскольку ранее деятель находился в бегах, но вернулся в страну как только Петр Порошенко и его команда остались не у дел.

Первое назначение на госслужбу Хорошковский получил в 97-м, когда его поставили помощником премьер-министра. Затем карьерная лестница пособника ряда режимов была весьма успешной: он занимал ряд топовых должностей и был первым замглавы АП Кучмы, министром экономики и европейской интеграции, первым замсекретаря СНБО, главой государственной таможенной службы, председателем СБУ и министром финансов.

Сам же президент с Хорошковским знаком очень давно. Когда Зеленский занимал должность генерального продюсера "Интера", Хорошковский был одним из акционеров канала.

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УНН
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