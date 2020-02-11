Министр обороны Загороднюк сбежал с интервью после неудобного вопроса (ВИДЕО)

Загороднюк сбежал с записи интервью

Глава оборонного ведомства Украины отказался отвечать на вопрос о том, почему минобороны планирует покупать бронетехнику по жутко завышенным ценам, а вместо очерчивания своей позиции по этому вопросу ерзал на стуле и, в конце концов, сбежал.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Иванов, который и записывал Загороднюка для программы "Антиподы".

Как утверждает бывший работник "плюсов", министра обороны крайне обидела статья о покрывательстве его ведомством закупок бронетехники по ценам выше рыночных.

"Вместо того, чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включена именно эта техника, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего прервал интервью и ушел, - написал журналист. - И если до этого разговора я еще предполагал, что ситуация с закупками - это недоразумение, бюрократическая ошибка или еще что-то, то после того, что я увидел, эти сомнения развеялись. Министр вел себя как человек, возмущенный тем, что у него забирают деньги. В целом Загороднюк оставил о себе не лучшее впечатление. Он опоздал почти на час без извинений, его мобильный телефон постоянно звонил, а редакторскую группу выгнали из помещения, где происходила запись. Я видел разное, но министра обороны-истеричку я увидел впервые в жизни. Мне трудно представить, как при такой манере общения с незнакомыми, не зависящими от него людьми, он ведет себя с подчиненными".

Кроме того, по словам Иванова, уже завтра на заседании Кабмина вопрос покупке бронемашин для украинских защитников будет решен. При этом в минобороны лоббируют закупки транспорта, который не проходил испытаний и стоит дороже американских аналогов.