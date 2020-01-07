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Министр экономики и развития рассказал о курсе гривны в 2020-м году

Вчера, 22:00
Милованов обрадовал народ прогнозом курса гривны - фото 1
Милованов обрадовал народ прогнозом курса гривны

Демонстрирующий слабые знания экономики глава минэкономразвития Тимофей Милованов постарался обрадовать рядовых украинцев прогнозом соотношения национальной валюты к доллару.

На своей странице в Facebook ноующий из-за "низкой зарплаты" и выписывающий себе невероятные премии министр написал о том, что в этом году гривна продолжит укрепление.

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А также несколько извращенно попытался объяснить подписоте, что такое курс и как он формируется. Правда, сделал это с нулевым знанием азов экономики.

"Курс - это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменений или в мире, то в Украине, то должен меняться и курс, - отметил министр. - Национальный банк может повлиять на некоторое изменение, но только временно, и не более, чем сгладить колебания. Укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках".

Для страны нынешний курс валют является полным швахом, поскольку в бюджете правительство заложило 27 гривен за 1 доллар, так что в казне гарантирована огромная дыра. Кроме того, благодаря новым законам, которые приняли "Слуги народа" в прошлом году, казна будет лишена огромнейших поступлений от избавленных от уплаты паев застройщиков, недополучит миллиарды от сокративших производство табачных компаний и так далее.

Напомним, еще два месяца назад в правительстве поясняли падение производства в стране "отдельными факторами", но когда ситуация зашла слишком далеко, технократы под руководством Гончарука признали патовость ситуации и существование системного кризиса.

Как известно, из-за того, что внесистемные реформаторы не обуздали кризис, а лишь усилили его, в прошлогоднем бюджете всего за шесть месяцев образовалась дыра в 40 миллиардов гривен.

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Тимофей Милованов Министерство экономического развития курс валют гривна Новости
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