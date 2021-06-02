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Милованов став головою наглядової ради «Укроборонпрому»

17:27
В "Укроборонпромі" оновлення - фото 1
В "Укроборонпромі" оновлення / Пресслужба концерну

Колишній міністр економіки, а нині - радник голови Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов обраний новим головою наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Милованова обрали одноголосно 1 червня, коли відбулося засідання оновленого складу наглядової ради концерну, в якому взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну.

На сьогодні наглядова рада «Укроборонпрому» представлена п’ятьма членами.

«До вищого керівного органу концерну входять перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а віднедавна – згідно з указом президента України від 21 травня – і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма», – повідомили в «Укроборонпромі».

Там також зазначили, що до повноважень наглядової ради належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу і військово-технічного співробітництва.

21 травня президент України Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Членами наглядової ради стали Тимофій Милованов, Олександр Носов і Ростислав Шурма.

Іншим указом президент України припинив повноваження 82-річного Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду «Укроборонпрому» з 8 грудня 2020 року.

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Укроборонпром Тимофей Милованов Новини Украина
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