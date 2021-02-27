Микрокредитование - доступная всем и каждому услуга
.
Кредиты онлайн – это удобная финансовая услуга, которая позволяет решать финансовые проблемы срочно и без ожиданий. Вы отправляете заявку, сразу получаете ответ по ней и понимаете, на что можете рассчитывать. В отличие от банков, МФО не предъявляют строгих требований к заемщикам, дают одобрение по большинству обращений. Согласно разным данным, процент выдачи кредитов составляет не менее 90%. Разве что клиенты с неидеальным рейтингом и просрочками в прошлом не смогут сразу взять большую сумму.
Кредит без отказа доступен по паре документов – достаточно предоставить сотруднику МФО паспорт и идентификационный код. Некоторые компании просят прикладывать сканы документов – если в анкете такой пункт есть, выполните условие, это в разы повысит шансы на одобрение. Также очень советуем сразу указывать в анкете корректные данные. Любой обман в будущем может быть обнаружен и приведет к отказу в выдаче ссуды.
Порядок оформления
Чтобы взять микрозайм, сравните предложения разных организаций, особое внимание обращайте на процентную ставку, условия начисления штрафов и пеней. Далее:
- Подайте запрос на официальном сайте организации, указав желаемые сумму и срок кредитования.
- Заполните анкету (это делается однократно при первом обращении в новую микрокредитную организацию, потом будет достаточно подтвердить корректность данных).
- Прикрепите банковскую карту (это делать нужно обязательно, проследите за тем, чтобы на момент верификации баланс на счету был положительным).
- Отправьте заявку на рассмотрение, дождитесь ответа.
- Подпишите договор онлайн и получите деньги.
Перевод обычно осуществляется моментально. Комиссии за транзакции МФО не берет. Все это делает услугу микрокредитования удобной и выгодной для широкого круга лиц. Вам нужны деньги – МФО их дает.
Плюсы и минусы услуги
Микрокредитные организации без проблем дают кредиты безработным и быстро рассматривают заявки. В банках вам придется долго ждать ответ и далеко не факт, что он будет положительным, тут все происходит просто и быстро. Также проблемные категории заемщиков вроде студентов, пенсионеров, домохозяек часто могут взять займ только в микрокредитной компании, поскольку банки им деньги не дают.
Главный минус услуги – высокая процентная ставка. Чтобы минимизировать переплаты, возвращайте долг как можно быстрее и ищите акции. Скидки, промокоды позволяют неплохо экономить.