Микрокредитование - доступная всем и каждому услуга

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Кредиты онлайн – это удобная финансовая услуга, которая позволяет решать финансовые проблемы срочно и без ожиданий. Вы отправляете заявку, сразу получаете ответ по ней и понимаете, на что можете рассчитывать. В отличие от банков, МФО не предъявляют строгих требований к заемщикам, дают одобрение по большинству обращений. Согласно разным данным, процент выдачи кредитов составляет не менее 90%. Разве что клиенты с неидеальным рейтингом и просрочками в прошлом не смогут сразу взять большую сумму.

Кредит без отказа доступен по паре документов – достаточно предоставить сотруднику МФО паспорт и идентификационный код. Некоторые компании просят прикладывать сканы документов – если в анкете такой пункт есть, выполните условие, это в разы повысит шансы на одобрение. Также очень советуем сразу указывать в анкете корректные данные. Любой обман в будущем может быть обнаружен и приведет к отказу в выдаче ссуды.

Порядок оформления

Чтобы взять микрозайм, сравните предложения разных организаций, особое внимание обращайте на процентную ставку, условия начисления штрафов и пеней. Далее:

Подайте запрос на официальном сайте организации, указав желаемые сумму и срок кредитования. Заполните анкету (это делается однократно при первом обращении в новую микрокредитную организацию, потом будет достаточно подтвердить корректность данных). Прикрепите банковскую карту (это делать нужно обязательно, проследите за тем, чтобы на момент верификации баланс на счету был положительным). Отправьте заявку на рассмотрение, дождитесь ответа. Подпишите договор онлайн и получите деньги.

Перевод обычно осуществляется моментально. Комиссии за транзакции МФО не берет. Все это делает услугу микрокредитования удобной и выгодной для широкого круга лиц. Вам нужны деньги – МФО их дает.

Плюсы и минусы услуги

Микрокредитные организации без проблем дают кредиты безработным и быстро рассматривают заявки. В банках вам придется долго ждать ответ и далеко не факт, что он будет положительным, тут все происходит просто и быстро. Также проблемные категории заемщиков вроде студентов, пенсионеров, домохозяек часто могут взять займ только в микрокредитной компании, поскольку банки им деньги не дают.

Главный минус услуги – высокая процентная ставка. Чтобы минимизировать переплаты, возвращайте долг как можно быстрее и ищите акции. Скидки, промокоды позволяют неплохо экономить.