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МИД Украины вызвал на ковер посла Казахстана из-за отрицания оккупации Крыма

19:40
Послу Казахстана пришлось отдуваться за своего президента - фото 1
Послу Казахстана пришлось отдуваться за своего президента

В четверг, 5 декабря, украинские дипломаты вызывали в здание МИД посла Казахстана в Украине, чтобы он пояснил за слова Жомарта Токаева о том, что "аннексия - слишком громкое слово для захвата полуострова Крым".

В пресс-центре внешнеполитического ведомства заявили, что Самат Ордабаев был вызван на ковер для обсуждения высказанной вслух позиции президента Казахстана.

Украина пристыдила Казахстан из-за заявлений о Крыме

При этом диалог между дипломатом и представителями МИД в ведомстве, как следует из сообщения, считают вполне положительным:

- Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях. Украинская сторона высказала обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана в отношении попытки России незаконно аннексировать Крым. Также стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированным в Договоре о дружбе и сотрудничестве между странами от 20 января 1994 года.

Как известно, вчера в МИД высказали свое "фи" казахскому лидеру, который фактически отрицал оккупацию Крыма. Примечательно, что буквально за месяц до этого Владимир Зеленский благодарил власти Казахстана "за последовательную поддержку Украины в ходе российской агрессии".

Хотя Казахстан, де-факто, всегда голосовал в ООН против проукраинских резолюций.

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Казахстан МИД Украины ООН посол война на Донбассе Оккупация Крыма Новости
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