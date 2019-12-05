МИД Украины вызвал на ковер посла Казахстана из-за отрицания оккупации Крыма

Послу Казахстана пришлось отдуваться за своего президента

В четверг, 5 декабря, украинские дипломаты вызывали в здание МИД посла Казахстана в Украине, чтобы он пояснил за слова Жомарта Токаева о том, что "аннексия - слишком громкое слово для захвата полуострова Крым".

В пресс-центре внешнеполитического ведомства заявили, что Самат Ордабаев был вызван на ковер для обсуждения высказанной вслух позиции президента Казахстана.

При этом диалог между дипломатом и представителями МИД в ведомстве, как следует из сообщения, считают вполне положительным:

- Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях. Украинская сторона высказала обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана в отношении попытки России незаконно аннексировать Крым. Также стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированным в Договоре о дружбе и сотрудничестве между странами от 20 января 1994 года.

Как известно, вчера в МИД высказали свое "фи" казахскому лидеру, который фактически отрицал оккупацию Крыма. Примечательно, что буквально за месяц до этого Владимир Зеленский благодарил власти Казахстана "за последовательную поддержку Украины в ходе российской агрессии".

Хотя Казахстан, де-факто, всегда голосовал в ООН против проукраинских резолюций.