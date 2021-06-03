Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Microsoft кардинально оновлює операційку Windows

Вчера, 15:47
Microsoft спробує сдивувати - фото 1
Microsoft спробує сдивувати

Компанія Microsoft 24 червня представить нову версію програмного забезпечення Windows.

Гендеректор корпорації Сатья Наделла назвав цей крок одним із найзначніших оновлень операційної системи для персональних комп'ютерів у цьому десятилітті.

Нове програмне забезпечення передбачає, зокрема, зміни в дизайні інтерфейсу, додаткові можливості для творців і розробників через магазин додатків Windows, а також способи більш простого налагодження зв'язків між користувачами і спільнотами.

Спочатку ПО поширять серед інсайдерів Windows, які підпишуться на тестування нових продуктів після презентації. Офіційний вихід запланований на осінь.

Остання наразі версія операційної системи Microsoft - Windows 10 - вийшла в липні 2015 року. У січні 2018 року Windows 10 стала найпопулярнішою операційною системою компанії, обійшовши Windows 7.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Microsoft Windows Билл Гейтс Новини Технологии
Газета-Юа
Другое на тему
Депутати наробили шкоди - фото 1
Депутати заблокували е-декларування - Президент застосує ВЕТО
Вчера, 21:06
Біньямін Нетаньягу, на вихід - фото 1
Ізраїльський "сивий гетьман" нарешті позбувся влади
Вчера, 09:09
Sinovac легалізувалася - фото 1
ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac
02 июня, 10:46
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП стал символом мощи и духа украинской армии - фото 1
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
26 мая, 10:54
Крымская история - фото 1
Во имя общей беды. Почему украинцам и крымским татарам пора объединить усилия
18 мая, 12:35
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29