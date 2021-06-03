Microsoft кардинально оновлює операційку Windows

Microsoft спробує сдивувати

Компанія Microsoft 24 червня представить нову версію програмного забезпечення Windows.

Гендеректор корпорації Сатья Наделла назвав цей крок одним із найзначніших оновлень операційної системи для персональних комп'ютерів у цьому десятилітті.

Нове програмне забезпечення передбачає, зокрема, зміни в дизайні інтерфейсу, додаткові можливості для творців і розробників через магазин додатків Windows, а також способи більш простого налагодження зв'язків між користувачами і спільнотами.

Спочатку ПО поширять серед інсайдерів Windows, які підпишуться на тестування нових продуктів після презентації. Офіційний вихід запланований на осінь.

Остання наразі версія операційної системи Microsoft - Windows 10 - вийшла в липні 2015 року. У січні 2018 року Windows 10 стала найпопулярнішою операційною системою компанії, обійшовши Windows 7.