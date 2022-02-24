Ми працюємо, ми сильні! Зеленський звернувся до нації
Президент України вийшов онлайн та звернувся до українців.
Зеленський заявив, що Путін оголосив Україні війну.
У відповідь на це наша країна вводить воєнний стан.
Президент заявив, що українська влада працює та координує спротив. Він закликав по можливості залишатися вдома та зберігати спокій - армія нас захищає.
"Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми переможемо. Слава Україні!", - заявив Зеленський.
Повний текст звернення Президента:
Сьогодні вранці Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави. Це нічим не виправдане брехливе й цинічне вторгнення.
Відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах, атаковані прикордонні підрозділи, деградувала ситуація на Донбасі.
ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони.
Буде запроваджено воєнний стан.
Наші дипломати інформують світ про те, що відбувається. Українці ніколи й нікому не віддадуть свою свободу й незалежність. Тільки ми самі, всі громадяни України, з 1991 року визначаємо наше майбутнє. Але зараз вирішується доля не лише нашої держави, а й того, яким буде життя у Європі.
Від чесної та справедливої відповіді світу на цю агресію залежить те, чи залишиться хоча б щось від сили міжнародного права.
Цивільним громадянам України варто залишатися вдома. Попередьте своїх близьких про те, що відбувається. Подбайте про тих, хто потребує допомоги.
Усі думки й молитви з нашими солдатами.
Слава Україні!