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Метод Комински: Дата выхода 2 сезона

15:50
Алан Аркин и Майкл Дуглас продолжат жечь во втором сезоне - фото 1
Алан Аркин и Майкл Дуглас продолжат жечь во втором сезоне

Netflix назвал дату выхода продолжения своей очень смешной и трогательной комедии Метод Комински.

Премьера второго сезона сериала "Метод Комински" - 26 октября 2019. По традиции для стримингового гиганта, выйдут все 8 серий сезона одновременно.

Первый сезон увидел свет осенью 2018 и стал событием, его полюбили зрители и критики. Майкл Дуглас предстал в необычной для себя роли забавного деда-ворчуна, а Алан Аркин добавил сериалу душевности.

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Второй сезон стал в такой ситуации делом времени и оно пришло осенью 2019 года.

Метод Комински 2019 - смотрите онлайн анонс 2 сезона:

Сериал "Метод Комински" рассказывает о постаревшей звезде Голливуда Сэнди Комински (Майкл Дуглас), который ушел на актерскую пенсию, но не на покой - теперь он преподователь актерского искусства. Собственно, название шоу и обыгрывает термин - "актерский метод" (ну, все же слышали про "систему Станиславского"). Так вот, у Сэнди Комински есть свой авторский подход - он же Метод Комински.

Алан Аркин играет друга и агента главного героя - Нормана Ньюлендера.

Метод Комински - смотрите онлайн трейлер 1 сезона:

Сериал "Метод Комински" несколько перекликается с "Барри", только акцент в нем сделан не на ученика, а учителя. Ну, и юмор здесь больше похож на старый добрый еврейский юмор из "Удивительной миссис Мейзел". Но в любом случае - это очень хорошо. И смешно.

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