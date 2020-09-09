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Местные выборы: ЦИК приняла документы от запрещенной Коммунистической партии

17:40
Ватовоин Симоненко хочет участвовать в местных выборах - фото 1
Ватовоин Симоненко хочет участвовать в местных выборах

Судя по всему, в предстоящем голосовании запрещенные в Украине представители КПУ имеют неплохой шанс вернуться в отечественную политику.

Об этом свидетельствуют документы, выложенные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

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Согласно информации ЦИК о поступлении документов-решений руководства партий, которые хотят участвовать в местных выборах, в общей сложности в комиссии приняли заявки 194 политсил. Среди них - множество пророссийских проектов, а также партия, чья деятельность официально запрещена в Украине из-за того, что приравнивается к нацистской.

Почему в ЦИК вообще приняли документы у юридически не существующих коммунистов, неизвестно. Как не ясно и то, будут ли они в итоге допущены до к избирательному процессу.

Местные выборы: ЦИК приняла документы от запрещенной Коммунистической партии - фото 205195

Напомним, в 2015-м году Минюст выиграл дело в Окружном административном суде Киева о запрете деятельности коммунистической партии.

15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

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