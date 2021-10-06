Меру Одеси Труханову підписали підозру

Труханов під слідством / ОМДА

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову й сама розповіла деталі.

Венедіктова підписала п’ять підозр у рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та САП.

За її словами, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і "один відомий одесит", роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити.

"На моїй пам’яті, мало не вперше слідству вдавалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність таких різношерстих людей: від градоначальника та екс-прокурора області і до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки і "крутив" ними як хотів, прямо як на виставі в театрі юного глядача", – пише глава ОГП.

За даними близького до Офісу Президента Сергія Лещенка, йдеться, зокрема, про Володимира Галантерника й прокурора часів Порошенка Олега Жученка. Галантерника називають сірим кардиналом Одеси та мафіозі.

Вказані особи були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння", – додає Венедіктова.

Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Венедіктова наголошує, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами.

Правоохоронці проаналізували дані, отримані в ході слідчих дій: телефонні перемовини, дані з комп’ютерів, інформація, законно отримана з електронних поштових скриньок тощо.