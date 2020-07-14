Мэр Умани добился отмены новогодних гуляний хасидов

В этом году хасидов Умань не ждет

Во вторник, 14 июля, городской голова Умани Александр Цебрий объявил о том, что город будет недоступен для массового посещения хасидами на еврейский Новый год.

Цебрий обратился к жителям города и опубликовал соответствующее постановление Кабмина, а также отметил, что эпичного заработка на паломничестве хасидов в Рош ха-Шана не будет.

"Результатом участников межведомственного совещания в помещении МИД Украины стала общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", - написал мэр, добавив, что израильское правительство к таким мерам безопасности отнеслось с пониманием.

Мэр города, который каждый год попадает в вакханалию пьянства и угаров хасидов, пояснил такое решение вынужденным из-за нынешних показателей эпидемиологической ситуации в Израиле. Впрочем, с учетом нашей статистики и отсутсвия нормального тестирования еще неизвестно, для какой страны последствия тусовок хасидов будут более печальными. По крайней мере, в прошлом году именно они привезли из Умани в Нью-Йорк корь и стали причиной введения чрезвычайного положения.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.