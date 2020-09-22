Мэр Николаева "очистился" от коррупции с помощью Бога - ВИДЕО

Мэр Николаева очистился от коррупции с помощью Бога

Мэр Николаева Алексей Сенкевич поклялся на Библии, что не является коррупционером.

Инцидент произошел в эфире программы "Битва за город".

Во время передачи журналист задал мэру вопрос, почему весь Николаев покрылся траурной плиткой и чем это выгодно лично ему (по данным СМИ, Сенкевичу принадлежит плиточный завод – прим. ред.)

"Мы видим, как аляписто в разных концах города появляется серая тротуарная плитка. Последнее время вас стали ассоциировать с этой серостью. Скажите, пожалуйста, кто автор бренда этого серого цвета? Это ваша идея, главного архитектора? Чья это задумка?", - заявил работник СМИ.

В ответ Алексей Сенкевич вполне ожидаемой заявил, что не имеет от этого никакой выгоды. Для пущей убедительности он возложил руку на Библию и поклялся Богом в своей невиновности.

"Несмотря на то, что я мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: «Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки", - отметил градоначальник.

Отметим, что…

Согласно "Святому Писанию", имя Бога не должно поминаться всуе (Исх. 20:7). Клятва именем христианского Творца также воспрещается Библией (Матф. 5,33–37).