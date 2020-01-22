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Мэр Ивано-Франковск наградил маникюрщицу

09:20
Руслан Марцинкив отметил благодарностью маникюрщицу - фото 1
Руслан Марцинкив отметил благодарностью маникюрщицу

Городской голова областного центра Руслан Марцинкив придумал весьма необычную награду для президента общественной организации "Сборная чемпионов Украины по ногтевой эстетике" Ольги Мюллер.

Этим трэшем мэр, который, видимо является клиентом награждённой, решил официально пострадать 14 января - именно такая дата стоит в официальном документе, опубликованном на сайте горсовета.

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"За существенный вклад в развитие ногтевого сервиса, высокое профессиональное мастерство и по случаю организации второго Ивано-Франковского регионального чемпионата по ногтевой эстетике наградить благодарностью городского головы Ольгу Мюллер - президента ОО «Сборная чемпионов Украины по ногтевой эстетике", - сказано в распоряжении мэра.

Мэр Ивано-Франковск наградил маникюрщицу - фото 194670
Какое отношение местные власти имеют к региональному чемпионату, и что это за соревнование, адекватного объяснения нет.

Впрочем, известно, что само состязание ФОПов-маникюрщиц проходило в декабре прошлого года в одном из ночных клубов Ивано-Франковска. Мюллер была его главным организатором и судьей.

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