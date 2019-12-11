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Чтобы глаза не мозолил: в Краматорске убрали с улиц памятник погибшим при обстреле города

10:00
Памятник погибшим при обстреле Краматорска простоял на улицах города чуть больше года - фото 1
Памятник погибшим при обстреле Краматорска простоял на улицах города чуть больше года / Артем Гетман

Администрация прифронтового города, который в 2014-м году находился в оккупации, совершила каминг-аут. Поддавшись последним веяниям, которые принесла в Украину эпоха Зеленского, чиновники начали старательно делать вид, что войны не существует.

Причем делать это они начали весьма диким способом - пытаясь убрать с улиц все напоминания о российской агрессии, а также отменяя всевозможные связанные с бойцами ООС мероприятия.

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Так, в минувшее воскресенье в Краматорске должен был пройти офицерский бал, который собирались посвятить Дню ВСУ. Из-за траура мероприятие перенесли на понедельник, но в итоге без каких-либо официальных объявлений его отменили вообще. Формулировка, с которой местная администрация это сделала, поражает: "чтобы не будоражить людей".

Еще на больший зашквар госслужащие пошли вчера. По их распоряжению коммунальщики перенесли памятник погибшим при обстреле города в феврале 2015 года.

Чтобы глаза не мозолил: в Краматорске убрали с улиц памятник погибшим при обстреле города - фото 192600

Мемориал, представляющий собой прилетевший в город снаряд, установленный в стеклянный куб с именами жертв циничного обстрела, демонтировали и увезли на территорию воинской части "чтобы глаза народа не мозолил".

Чтобы глаза не мозолил: в Краматорске убрали с улиц памятник погибшим при обстреле города - фото 192599

А уже после того, как на зашквар отреагировали патриоты, в мэрии решили пояснить ситуацию. Мол, на самом деле мемориал перенесли "по просьбе разработчиков памятника", поскольку сепары регулярно его повреждали. В доказательство этого даже опубликовали некий "документ" в виде вордовского файла без даты, подписи и с троеточиями вместо указания должности и фамилии чиновника, которому он был адресован.

Чтобы глаза не мозолил: в Краматорске убрали с улиц памятник погибшим при обстреле города - фото 192601

Более того, в "прошении" даже не удосужились задним числом дописать, что авторы мемориала просят перенести его на территорию воинской части, а указали "на более безопасную территорию города".

Напомним, 10 февраля 2015 года российские оккупанты цинично обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч". В результате обстрела погибли 17 человек, 64 были ранены, среди них - пятеро детей. Снаряды ударили по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города.

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