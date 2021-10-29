Мер Дніпра Філатов забув про офшор на 2 мільйони доларів

Успішний мер з амнезією / Ліга

Хтось забуває про гроші у зимовій куртці, а хтось — про офшорну компанію з активами у 2 мільйони доларів. Саме так сталося з міським головою Дніпра Борисом Філатовим, який вже на посаді забув задекларувати свою офшорну компанію.

Не так давно Філатов переконував журналістів, що не має жодного офшору, а якщо хтось знайде — обіцяв подарувати його у прямому ефірі.

Правда, тут все по-чесному: на момент запису інтерв’ю офшорна компанія Філатова з активами у 2 мільйони доларів була вже закрита.

Однак глобальний витік документів Pandora Papers свідчить: зі своїм офшором Філатов все-таки порушив закон — не задекларував його, коли був міським головою Дніпра.

Формально Філатов позбувся свого офшору в грудні 2016-го — на той момент він очолював Дніпровську міськраду понад рік. Формальність процесу полягає у тому, що свою офшорну компанію Філатов тоді переписав на доньку-студентку.

Процес її ліквідації взагалі почався через кілька років — наприкінці 2019-го.

Як і чому міський голова Дніпра Борис Філатов «забув» про офшор з двома мільйонами активів — дивіться у новому розслідуванні Слідства-Інфо.

ЯК МІСЬКИЙ ГОЛОВА ДНІПРА ФІЛАТОВ «ЗАБУВ» ПРО 2 МІЛЬЙОНИ ОФШОРНИХ АКТИВІВ: