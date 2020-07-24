Копы пообещали расследовать убийство волонтера Кучапина как умышленное убийство

Алексея Кучапина убили

Из-за общественного резонанса в полиции были вынуждены согласиться с тем, что активиста Алексея Кучапина, который занимался помощью бездомным, убили. При этом гибель волонтера была на руку самим ментам, поэтому никакой уверенности в тщательном расследовании быть не может.

Верный соратник зашкваренного министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что "судмедэксперты установили причину смерти волонтера".

При этом, судя по имеющимся у друзей погибшего доказательствам, изначальная квалификация производства уже свидетельствует о попытках замять убийство, поскольку ни о какой естественной смерти при наличии кровавых следов физической расправы речи быть не может.

И хотя замминистра пытается выдать попытку переобуться в полете как "вновь открывшиеся обстоятельства", веры в его слова нет никакой. Тем более, его речь прямо противоречит официальным версиям следователей.

"Причины смерти выяснили на вскрытии. И при осмотре тела. И осмотре места происшествия", - отметил Геращенко, "забыв" о том, что мусора несоклько дней твердили о наступлении природной смерти 39-летнего мужчины, а когда их прижали к стенке, выдумали историю о "найденных возле тела записке и таблетках", но при этом все равно официально заявляли о "естественной смерти" молодого человека.

Кроме того, Геращенко объявил, что вдова погибшего теперь уже может забрать его тело для похорон, тогда как его тело нашли 22 числа в одной из квартир, которые Кучапин снимал для бездомных. Почему останки не отдавали больше двух суток, неизвестно.

Как утверждают друзья убитого, он исчез при крайне странных остоятельствах. Изначально мужчина объявил знакомым, что уезжает в Днепр по делам с помощью сервиса Bla bla car, после чего перестал выходить на связь. При этом никаких поездок он не заказывал, а также удалился из всех волонтерских чатов и групп.

В последнее время он активно занимался борьбой с продажей детей и пытался выбраться из рабства нескольким девочкам-сиротам. Кроме того, волонтер возвращал незаконно отобранные у пожилых людей и инвалидов квартиры, а также всячески старался улучшить жизнь бездомным. От его деятельности серьезно страдал связанный с привлечением бомжей к преступной деятельности мусорской бизнес, поскольку сытые люди отказывались воровать, просить дань и заниматься другим промыслом. Кучапину и представителям его команды неоднократно угрожали как лично сами менты, так и неизвестные люди в многочиленных переписках.

Именно поэтому существует большая вероятность, что аваковско-мусорская система в очередной раз продемонстрирует круговую поруку и сольет следствие любым доступным для этого способом.