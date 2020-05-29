Менты объявили план-перехват лишь спустя несколько часов после перестрелки в Броварах

Полицейские демонстрируют некомпетентность

Уже когда большая часть устроивших разборки со стрельбой бандитов успешно скрылась, подчиненные Авакова приступили к действиям. Задержать на месте ЧП они сумели лишь 10 человек. Да и то, судя по всему, только для того, чтобы было о чем отрапортовать начальству.

Через пять с лишним часов после перестрелки в МВД отчитались о "блестяще проведенной работе" и задержании еще одного злоумышленника.

Чуть позже в ведомстве и вовсе заявили о введении в Киевской области плана-перехвата. Такое решение приняли уже после того, как все залетные участники бойни из других регионов вполне могли уехать очень и очень далеко. Почему правоохранители не проводили спецоперацию вовремя, неизвестно.

"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников инцидента. Сейчас задержаны 11 человек”, – заявили в пресс-службе МВД.

Кроме того, у копов подозрительно уменьшилось количество раненых. Если раньше они говорили о троих "трехсотых", то сейчас, по официальным данным, в перестрелки пострадали двое.

Также копы сумели установить машины, на которых уезжали злоумышленники. Правда, поиск их ведется только в пределах Броваров, Киева и столичной области. При этом номера авто для того, чтобы рядовые граждане могли помочь им найти злоумышленников, менты не называют.

Позднее копы отрапортовали о новых задержанных. Пятеро участников утренней перестрелки в Броварах были остановлены на подъездах к Виннице. Еще пятерых бандитов взяли в Житомирской области.

Винница на связи

В лесах под Житомиром

Напомним, сегодня утром десятки боевиков, крышующие перевозчиков маршруток "Киев - Бровары" устроили масштабные разборки со стрельбой. Конфликт связан с тем, что назначенный Зеленским губернатор Киевской области по-своему перераспределил лицензии на осуществление перевозок.