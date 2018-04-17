Мелкие шажки: Что не так с планом Авакова по Донбассу

16:55 , Сегодня , Сегодня

Есть ли у вас план, товарищ Аваков? / Пресс-служба министра

Автор Без Табу по пунктам объясняет, почему план Арсена Авакова по реинтеграции Донбасса – набор невыполнимых и пустых обещаний.

Несколько лет назад, уже после принятия закона Кивалова-Колесниченко, но до второго Майдана, отдельные личности предлагали сделать русский язык вторым государственным с целью прекращения спекуляций на этой теме. Мол, перед каждыми выборами пророссийские политики пытаются разыгрывать эту карту, так давайте же лишим их свободы маневра. Но мало кто думал о том, что свято место пусто не бывает. И в 2018 году отдельно взятые политические деятели используют уже другой «пряник», грядущее освобождение и реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса.

Вот, например, Арсен Аваков уже поделился своим наполеоновским планом по возвращению Украине границ, прописанных в Конституции. И не беда, что в военном деле бывший глава Харьковской ОГА совершенно не смыслит, а в кресле министра внутренних дел оказался исключительно на безрыбье. Главное – дать электорату понять, что якобы можешь решить простым путем сложные вопросы, и дело в шляпе. Вот только план реинтеграции полон неправильных допущений и наивных просчетов.

Глава МВД считает, что оккупированные земли надо брать под контроль исключительно мелкими шажками, делая следующий лишь после одобрения предыдущего. Внешне это выглядит приблизительно так: миротворческие силы входят в условную Горловку, российские войска и наиболее одиозные местные коллаборанты уходят прочь, в освобождаемом районе проводятся выборы, на которых к власти должны прийти лояльные официальному Киеву люди. И тогда все закончится хэппи-эндом.

Арсен Аваков уполномочен заявить

На самом деле, никакого счастливого конца такой подход не сулит. Во-первых, история дает понять, что если Россию и можно согнать с захваченных ею земель, то удар нужно наносить сразу по нескольким направлениям и решительно, а не устраивать подобие шахмат с символическим ожиданием хода противника. Это, правда, спровоцирует полномасштабный военный конфликт, которого вроде как не хочет никто. Но и эффективность тактики «пошагового отбора» ВС РФ даже под видом уволенных в запас выпускников могут свести к нулю.

Во-вторых, Аваков почему-то уверен в том, что персона победителя выборов на отбитых у оккупантов территориях не играет особой роли. Дескать, ради стабильного финансирования из Киева даже последний маргинал сменит на время риторику. В том-то и дело, что на время, а не на постоянной основе. А избирателю могут подсунуть любого кота в мешке. Например, на позапрошлогодних довыборах в парламент на округе №114 в Луганской области местные воротилы пытались организовать победу Бориса Лебедева, родственника одиозного беглого экс-министра обороны. Но в последний момент сверху пошел другой приказ, и по итогам вполне управляемого голосования мандат получил Сергей Шахов – персонаж не более приятный, нежели министерский кузен.

В целом стоит заметить, что заседающие в Киеве власти в течение всего периода Независимости действовали согласно плану Авакова. Ведь проще задобрить наименее злобного из донбасских украинофобов нездоровыми по размеру госдотациями проще и быстрее, чем попытаться протащить в идеологически чуждом краю проукраинского кандидата. К чему в итоге привела подобная «экономичность»? Правильно, к попытке взлета мертворожденного проекта «Новороссия». Так что ошибается Арсен Борисович, и ошибается существенно.

В-третьих, Аваков наивно верит в то, что нынешний созыв Верховной Рады вполне готов принять все необходимые для реинтеграции законы и поправки. Интересно, знает ли министр о том, что для воплощения в жизнь его плана необходимо вносить изменения в Конституцию, которые невозможны без наличия трехсот голосов? Вряд ли, иначе он не смотрел бы на это так оптимистично. Нынешний парламент не может прийти к консенсусу даже по сугубо техническим моментам вроде переименования Днепропетровской области, что уж тут говорить о нюансах, которые могут похоронить политические перспективы отдельно взятых людей, партий и блоков.

Если смотреть на задумку главы МВД в общих чертах, то выглядит все разумно. Миротворческие силы без участия России, закон о коллаборантах по примеру послевоенной Франции, экономическая помощь в меру сил. Но складывается ощущение, что это лишь слова ради слов, такой себе декларативный спецэффект. И даже непонятно, зачем все это Авакову. На рейтинги «Народного Фронта» подобная болтовня не повлияет ни в плюс, ни в минус, реальная реализация хотя бы части озвученного алгоритма невозможна даже после парламентских выборов в следующем году. Фраза «хватит оглядываться на политические карьеры, надо быть государственниками» в этом контексте звучит крайне забавно.

Похоже, что это была своеобразная отмашка, после которой тему реинтеграции оккупированных территорий разрешено использовать как ключевое предвыборное обещание. И не удивляйтесь, если кто-то придумает красивый, но нереалистичный план, который по создаваемому впечатлению заткнет затею Авакова за пояс. Кому же не хочется хоть на мгновенье почувствовать себя не то Конрадом Аденауэром, не то Гельмутом Колем? Особенно если это всего лишь обещание, которое по законам украинской политической логики выполнять совсем необязательно.

Виталий Могилевский, Без Табу