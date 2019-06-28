Медведчук везет в Украину дезертиров и пленного водителя (ФОТО)

Боевики "ДНР" и "ЛНР" отдали Медведчуку не совсем военнопленных

В пятницу, 28 июня, подконтрольные Кремлю террористы передали также подчиняющемуся Москве Виктору Медведчуку четверых граждан Украины. Причем называемые боевиками военнопленные оказались не совсем таковыми.

Процесс передачи незаконно удерживаемых оккупантами в неволе украинцев транслировался по всем ватным антиукраинским каналам, ведь освобождением пленных Медведчук пытается показать, какой он классный "миротворец", и повысить свой рейтинг.

Сам кум Путина много раз намекнул на то, что "Киев не идет на переговоры с "ДНР" и "ЛНР", поэтому и обмена пленными нету". А сам же "миротворец" сегодня привезет в Киев тех, кого ему отдали боевики. И, надо сразу сказать, среди четырех освобожденных только одного не ожидает тюремный срок. Яков Веремейчик, по данным следствия, сбежал с позиций и пришел на оккупированные территории.

Дезертировал и Дмитрий Великий, который и вовсе отправился в "ДНР" из воинской части в Павлограде.

Эдуард Михеев же является обычным предателем. Он отлично себя чувствовал в "милиции" недореспублики, но после попытки уехать в Украину оформить пенсию, мужчину схватили его же пособники из МГБ.

И только лишь Максим Горяинов действительно попал в плен к боевикам. Старшина из 53-й бригады был водителем грузовика, который заехал на позиции "ДНР" вместе с другими бойцами. Да и обстоятельства этого ЧП сотрудникам СБУ и военной прокуратуры придется расследовать более подробно, с участием освобожденного.

Помимо личностей большинства переданных к "жесту доброй воли" от ОРДЛО есть и другие вопросы. К примеру, на каких основаниях Беларусь приняла и разместила у себя под охраной граждан Украины.