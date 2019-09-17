Медведчук превратил Труханов остров в тренировочную базу для своей ЧВК

Медведчук и его охрана захватили кусок Труханова острова

Около 11 гектаров элитного острова, который по закону является собственностью столицы, оказались под контролем охранной фирмы "Шторм". Фактически эта компания является частной военизированной и занимается исключительно охраной Медведчука и его предприятий.

Как утверждают расследователи проекта "Бигус.инфо", участок базы "Шторма" закрывает доступ людей к берегу, но это не единственное нарушение закона, допущенное охранниками Медведчука.

На захваченной территории возведены казармы, спортплощадка и брезентовая палатка, хотя строительство частных сооружений на острове, который является рекреационной зоной, запрещено.

Компания "Шторм" записана на соратников кума Путина Ивана Бойченка и Виктора Черного. Последний сейчас значится нардепом "ОПЗЖ".

Как утверждают журналисты, "Шторм" в течение последних лет занимается охраной Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране. Информации о любом другом клиенте этой компании нет.

Сам же Черный говорит, что бойцы "охраняют какой-то объект" на Трухановом, а саму территорию называет "не тренировочной базой".

В горсовете Киева утверждают, что захваченная территория числится за общественной организацией "Клуб Казак". Через нее Медведчук уже отжимал много земли. В 2014-м "общественные деятели" судились за право собственности объектов на Трухановом, но служители Фемиды им отказали. После этого ситуация не изменилась - медведчуковские головорезы продолжили незаконно занимать государственную территорию.